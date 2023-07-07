Общество 07 июля 2023, 14:46 Рождество Иоанна Предтечи. Как почитают последнего пророка Ветхого Завета Священник Сеньчуков: Иоанн Предтеча был величайшим праведником Святой Иоанн Креститель в пустыне — Хосе Леонардо / Википедия

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Каждый год 7 июля православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи — пророка, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Христа в водах реки Иордан. Главное об истории и традициях этого дня — в материале «360».

Рождество Иоанна Предтечи: история и суть праздника

Согласно Евангелию, иудейский священник Захария и его жена Елисавета долгие годы были бездетными и печалились из-за этого. В то время считалось, что наследники обеспечивают спокойную старость, достаток и самые добрые надежды на будущее. Семьи без детей осуждали и высмеивали.

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Однажды, когда Захария собирался домой после службы, к нему явился архангел Гавриил: он сообщил, что скоро у пары родится сын, который принесет много радости евреям. Архангел велел назвать мальчика Иоанном.

Ангел Гавриил предсказывает Захарии рождение Иоанна / виим

Захария не поверил ангелу, усомнившись в правдивости его слов. Он слишком долго просил Бога о наследнике и уже смирился, что не быть ему отцом. Тогда Гавриил наказал Захарию, лишив дара речи.

Но, как и предрекал Гавриил, Елисавета выносила и родила долгожданное чадо. Только на восьмой день после появления на свет, когда ребенку дали имя Иоанн, Захария вновь обрел речь.

«Рождество Иоанна было предвозвещено пророком Исайей еще за 700 лет до самого события: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему“. А прославил Иоанна сам Иисус», — рассказала «360» культуролог Наталья Басова.

Рождество Иоанна Предтечи / Википедия

По материнской линии новорожденный приходился родственником Иисуса. «Предтеча» значит «предшественник». Согласно Евангелии от Луки, именно Иоанн предсказал пришествие Иисуса, а потом крестил его в водах Иордана.

Господь сам пришел креститься, когда Иоанн проповедовал крещение и покаяние. Иоанн Предтеча был величайшим праведником, поэтому мы в Церкви почитаем его особенно. Каждый вторник на неделе мы читаем ему молитвы. Сергей Сеньчуков православный священник

Этот праздник — символ покаяния и обращения к Богу. Рождество Иоанна напоминает о важности верить в Господа, его благодатное прощение и дары.

В годы своего служения Иоанн проповедовал покаяние, поэтому в обращенных к нему молитвах люди просят послать им видение собственных грехов, а также приобщить к вере некрещеных и последователей сект.

Наречение Иоанна Крестителя— Рогир ван дер Вейден / Викимедиа

Православные традиции на Рождество Иоанна Предтечи

Церковные мероприятия и рацион

Вечером перед праздником христиане участвуют в торжественном богослужении — Всенощном бдении. Служба при строгом соблюдении устава продолжается от захода солнца до рассвета. Верующие воздают молитву Иоанну Предтече: просят о вразумлении грешников и помощи заключенным.

Большие почитатели Иоанна Крестителя — крестьяне и пчеловоды. Они просят ветхозаветного пророка помочь в сельскохозяйственном труде и послать им обильный урожай.

Кроме того, в день Иоанна Предтечи нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, но рыба и немного красного вина в этот день показаны к употреблению. От шумных пьяных застолий и ссор следует воздержаться.

Собор Иоанна Предтечи — так называется праздник, который Церковь отмечает 20 января, на следующий день после крещения Господня. Последний из ветхозаветных пророков, чья проповедь ознаменовала переход к Новому Завету. Господь сказал о нем: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Наталья Басова культуролог

Народные приметы в праздник

Пение сверчка предвещало хорошие вести, а увидеть змею — к плохим. Дождливый день сулит богатый урожай. Звездное небо — много грибов осенью.

В этот день не советуют злиться, отдавать что-либо из дома, причем в любой форме — продавать или просто одалживать. Якобы после этого в жилище не будет денег.

Особый запрет дня: на Рождество Иоанна Предтечи нельзя пользоваться ножом, особенно при нарезании круглых овощей и фруктов. По народным поверьям, так можно принять на себя грехи убийц Иоанна Крестителя.

Крещение Христа — Андреа дель Верроккьо / Соцсети

Пять самых красивых храмов в России в честь Иоанна Предтечи

На протяжении веков Иоанну Предтече строят храмы. Сегодня такие церкви есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Суздале, Угличе, Орешке и в других городах и селах России.

1. Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне

Википедия

2. Храм Рождества Иоанна Предтечи в Дубне

Викимедиа

3. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове

Википедия

4. Церковь Иоанна Предтечи в Волгограде

Википедия

5. Собор Святого Иоанна Предтечи в Керчи

Википедия

Православный священник Сергей Сеньчуков отметил, что все храмы в честь Иоанна Предтечи красивые, но самый его любимый — московский храм на Пресне, который обязательно стоит посетить.