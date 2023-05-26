Общество 26 мая 2023, 11:02 «Ростелеком» назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» в ЦФО Пресс-служба Ростелекома

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Итоги регионального этапа XII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» подвели в Центральном федеральном округе. Представители медиасферы Центральной России прислали в этом году 359 работ.

Самой популярной, как и в прошлые годы, стала номинация «Интернет-СМИ», в которую подали 126 заявок. Представители печатной прессы направили 87 работ. Журналисты прислали 61 сюжет в номинацию «Телевидение». В категорию «Радио и подкасты» поступило всего восемь заявок. Представители блогерского сообщества отправили 30 работ в номинацию «Социальные медиа».

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Две специальных номинации — «Цифровизация региональных госуслуг» и «Киберриски в детской среде» — собрали 35 заявок. Работы в этих категориях оценит федеральное жюри. Все авторы, чьи материалы допустили к участию, могут скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

Директор блока внешних коммуникаций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса Вера Кузнецова назвала журналистов проводниками между населением, государством и бизнесом. По ее словам, для представителей СМИ крайне важно уметь говорить просто о сложном, быстро разбираться в новых темах и качественно доносить информацию до аудитории.

«Без преувеличения могу сказать, что наши участники не просто специалисты в своем деле, а настоящие мастера. Изучение конкурсных работ было крайне увлекательным, а выбор — трудным. Но победители регионального этапа определены. За каждого из них мы будем болеть во втором туре», — сообщила Кузнецова, пожелав конкурсантам удачи.

Победителями регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в ЦФО стали:

«Печатные СМИ»:

Первое место — Ирина Тюрина из Тверской области за работу «Включить будильник голосом: Нейронный мир уже реальность»

Второе место — Юлия Пажитных из Липецкой области за работу «В режиме прямой трансляции»

Третье место — Лилия Сухарева из Ивановской области за работу «Как ивановские школьники изобретают телепорт»

«Телевидение»:

Первое место — Ирина Дмитриева из Липецкой области за работу «Нейросеть: что это такое?»

Второе место — Роман Баданов из Липецкой области за работу «Клиентоцентричный регион. Липецкая область в тройке лидеров в цифровой трансформации»

Третье место — Ольга Смирнова из Костромской области за работу «Диалоговый тренажер, созданный с помощью нейросетей, помогает студентам учить английский язык»

«Радио и подкасты»:

Первое место — Александр Шраменко из Тульской области за работу «Большой Hi-Tech»

Второе место — Екатерина Ушакова-Резвых из Липецкой области за работу «Безопасный интернет»

Третье место — Роман Потапов из Рязанской области за работу «Утреннее шоу. Роман с Волковой»

«Интернет-СМИ»:

Первое место — Елена Ховхун из Белгородской области за работу «В Белгороде завершился второй этап образовательного проекта „Цифровое лето“»

Второе место — Валерия Кайдалова из Белгородской области за работу «Человек месяца. Создатель бота для поиска укрытий Андрей Созыкин: „Моя социальная ответственность — помогать, если есть возможность“»

Третье место — Алексей Горюнов из Калужской области за работу «Калужские дома набираются ума»

«Социальные медиа»:

Первое место — Михаил Шор из Ивановской области за работу «Как работает служба „112“»

Второе место — Маргарита Вишнякова из Тверской области за работу «Прогресс работать и жить помогает»

Третье место — Сергей Силкин из Ивановской области за работу «Кремниевая долина в российской глубинке»

Участники, занявшие первые места в основных номинациях на региональном этапе, попали во второй, федеральный этап конкурса. Его итоги подведут в Москве по пяти основным и двум специальным номинациям.

Победителями федерального этапа станут конкурсанты, которые займут первые места в основных категориях. К ним присоединятся призеры, отмеченные в спецноминациях. Все лидеры конкурса ближайшей осенью посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также ознакомятся с природой Камчатки.

«Вместе в цифровое будущее» отметит 12-летие в 2023 году. Партнерами конкурса стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде. Официальный хештег проекта — #eFuture.