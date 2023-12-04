Общество 04 декабря 2023, 14:31 Российский сериал «Слово пацана» сочли опасным для детской психики Детский омбудсмен Татарстана Волынец: сериал «Слово пацана» опасен для ребенка Тумач Продакшн

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Имеющий маркировку «18+» сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» остается доступным для детей, так как находится в свободном доступе для скачивания. При этом фильм способен негативно сказаться на психике ребенка. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец.

Она подчеркнула, что сериал скачали уже более миллиона раз, что стало настоящим рекордом. Но гарантий того, что история недоступна для несовершеннолетних, никто дать не может.

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«Мы считаем, что этот сериал имеет очень разрушительное воздействие на наших детей, на их психику, на их представление о мире, является деструктивным <…> Достаточно маленькие смотрят его, и родители далеко не всегда в состоянии проследить», — заявила Волынец.

Детский омбудсмен Татарстана подчеркнула, что посмотрела все доступные серии и никакой созидательной основы в истории не увидела, несмотря на заявления создателей о высокой морали.

«Особенно, конечно, удручает, что фильм снят на государственные деньги частично», — добавила Волынец.

Она отметила, что, насмотревшись историй о казанских хулиганах, дети в российских городах начали в играх повторять сходки преступных группировках. Уже появились отдельные группы в социальных сетях и Telegram-чаты. По мнению Волынец, за подобной организацией могут стоять внешние силы, которые в темную используют детей.

Детский омбудсмен Татарстана уже обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить сериал «Слово пацана» на соответствие указу президента России о сохранении и укреплении духовных ценностей и в случае выявления нарушений запретить показ шоу.

Ранее полиция Татарстана пригласила на беседу школьников из Сармановского района республики, которые в Telegram-канале объявили о разделе районов муниципалитета между собой и начали устраивать «бои» за территории, как это делали герои сериала «Слово пацана». Видео драк подростки опубликовали в открытом доступе.

Всех участников конфликтов вместе с родителями пригласили в отдел по делам несовершеннолетних для проведения бесед.

В основу ставшего популярным сериала легла документальная книга «Слово пацана: криминальный Татарстан 1970−2010-х», рассказывающая о превращении действующих в республике подростковых уличных банд в крупные криминальные группировки.