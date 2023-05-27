Общество 27 мая 2023, 13:26 Российский политик предложил сменить президента ради Европы. Вот как ему ответили в Госдуме Политик Борис Надеждин в эфире НТВ предложил сменить президента ради отношений с Европой РИА «Новости»

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Глава Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин предложил сменить президента России. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы выстроить нормальные отношения с Европой. В ответ политику предложили поехать на Урал и выступить с такой инициативой в цехах заводов.

С идеей о том, как России нужно следовать курсу на выстраивание отношений с ЕС, Надеждин выступил в эфире ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ.

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«При нынешнем политическом режиме нам не светит вернуться в Европу, надо просто выбрать другое руководство страны, которое выстроит нормальное отношение с европейскими странами. И все встанет на свои места. В следующем году выборы президента. Вот и все», — сказал политик.

Ведущий программы Андрей Норкин с иронией заметил в ответ, что Надеждин заблуждается.

«Боюсь, что вы сейчас в другую сторону агитировали, и вас послушают избиратели и сделают ровно противоположное», — подчеркнул журналист.

Пусть летит на Урал

Борис Надеждин действительно ошибается, если думает, что его идея покажется кому-то интересной и нужной, заметил в беседе с «360» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«У нас вся страна, все люди сплотились вокруг президента. Если мы начнем заниматься сменой курса, то от этого только проиграем. Это понимает подавляющее большинство наших граждан», — пояснил депутат.

По мнению Гусева, Надеждину нужно взять билет на самолет и отправиться в Нижний Тагил, там зайти в цеха Уралвагонзавода или Нижнетагильского металлургического комбината и сказать эти слова в лицо уральским рабочим людям.

«Если он успеет живым оттуда выскочить, то ему повезет, — такой мой прогноз. В лучшем случае его просто заплюют. Поэтому высказывание это популярно для одного процента населения, все остальные думают иначе», — заключил собеседник «360».

Выдвижение Надеждина от СЗРП и критика Прилепина

Чем вообще занимается Борис Надеждин? Сам он с иронией ранее отмечал, что избирается куда-то «по привычке». В 2019 году политик возглавил список «Справедливой России» на выборах в городской совет города Долгопрудного. СР тогда набрала 22%, заняв второе место. Надеждин также избрался по многомандатному округу.

Летом 2021 года он оказался в списке кандидатов в Госдуму от СЗРП. Перечень утвердили в конце июня на съезде справороссов. Это вызвало критику со стороны сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина. В его пресс-службе тогда заявляли, что кандидатуру Надеждина включили в список, не согласовав вопрос с сопредседателем.

«Буквально на днях я узнал, что Бориса выдвинуло московское отделение партии, что вызывает у меня, мягко говоря, недоумение. <…> Личностные и политические убеждения Надеждина не имеют никакого отношения к программе партии „Справедливая Россия — За правду“», — возмутился Прилепин в комментарии ТАСС.

Писатель отметил, что занимает с Надеждиным противоборствующие позиции. А на их личной встрече политик сказал, что не будет участвовать в деятельности партии, добавил он.

«Боря мне сказал: „Захар, да, конечно, все понятно — вы милитаристы, сталинисты, я там совершенно не уместен, я с вами не пойду, то есть мои избиратели тоже этого не поймут“», — пояснил Прилепин.

Другие скандальные выступления у Норкина

В ток-шоу у Норкина Надеждин выступал и ранее. В феврале 2021 года ведущий поставил его на место, напомнив, что он оскорблял депутатов-единороссов и называл их дебилами. О перепалке в студии писал «Царьград».

В ходе программы депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание, что Надеждин собирается участвовать в праймериз «Единой России». Политик в ответ заявил, что может делать, что хочет, потому что не состоит ни в одной партии.

«А как же вы участвуете в праймериз, если обзываете будущих коллег по „Единой России“ дебилами?» — поинтересовался Норкин.

Тот стал убеждать, что никогда такого не говорил. Тогда ведущий попросил включить фрагмент выпуска старой передачи, в которой Надеждин выступал за то, чтобы ФБК* исключили из реестра иноагентов, а также использовал слово «дебилы» по отношению к депутатам «Единой России».

«Это я! Это… это… это… Нет!» — только и сказал Надеждин после этого.

В сентябре 2022 года, опять же в эфире НТВ, политик высказался о спецоперации в таком ключе, что другие участники шоу напомнили ему об ответственности за дискредитацию ВС России.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской, ее деятельность в России запрещена.