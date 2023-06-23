Общество 23 июня 2023, 12:00 Российских белых медведей взяли под опеку 10 лет назад. Почему важно о них заботиться? Пресс-служба НК «Роснефть»

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«Роснефть» запустила 21 июня 2013 года комплексную научно-экологическую программу изучения российской Арктики, нацеленную на сохранение хрупких северных экосистем и защиту их обитателей. Все эти годы компания заботится о полярных животных, живущих в зоопарках страны и в естественных условиях.

Полярных медведей занесли в Красную книгу как уязвимый вид. По современным оценкам, численность этих животных, в том числе в российской Арктике, составляет от 22 до 31 тысячи особей.

Пресс-служба НК «Роснефть»

«Роснефть» взяла под опеку 33 белых медведя в 16 зоопарках страны. Компания заботится о здоровье зверей, оплачивая питание и услуги ветеринара, а также строит вольеры и обновляет уже существующие.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Среди тех, кого опекают нефтяники, — белая медведица Урсула, ставшая любимицей всего Красноярска. Четыре года назад она попала в местный парк флоры и фауны медвежонком, умирающим от голода.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Урсулу нашли недалеко от поселка Диксон. Зоологи при поддержке «Роснефти» оказали ей первую помощь и перевезли в новый дом. Сегодня вес медведицы в норме, а шерсть лоснится. Урсула перестала бояться людей и начала охотно идти на контакт.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Любимица Красноярска — не единственное спасенное животное. Например, обитателем Московского зоопарка стал двухлетний белый медведь, которого в сентябре нашли жители поселка Диксон умирающим от огнестрельных ран.

Хищника доставили в столицу, где сотрудники Московского зоопарка занялись его лечением и реабилитацией. Спасенное животное назвали Диксоном. Для него построили отдельный вольер на средства «Роснефти».

Медведю разработали особую диету, чтобы он не набирал лишний вес и сохранял нормальную физическую активность. Хотя двигательные функции хищника вряд ли восстановятся в полной мере, специалисты продолжают окружать его заботой и вниманием.

Пресс-служба НК «Роснефть»

«Та помощь, которую компания „Роснефть“ оказывает зоопаркам, она неоценима. И, конечно же, поддерживает не только содержание и улучшение популяции зоопарковских животных, но и сохранение в целом этого прекрасного хищника, который находится под охраной государства», — отметил замдиректора парка «Роев ручей» по зооветеринарной части Александр Пинчук.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Нефтяная компания также заботится о полярных животных, обитающих на Крайнем Севере. Белые медведи — не только редкий вид, но и ценный биоиндикатор. По их физическому состоянию оценивают экологическую ситуацию в Арктике. За 10 лет «Роснефть» организовала более 40 экспедиций в высоких широтах.