Общество 22 марта 2023, 15:09 Россияне захотели накопить к пенсии 10 миллионов. Это реально? Экономист Кульбака: обычный россиянин не сможет накопить несколько миллионов до пенсии РИА «Новости»

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Почти каждый третий опрошенный россиянин рассчитывает накопить не менее 10 миллионов рублей к пенсии. Причем 65% респондентов захотели перестать работать до 60 лет, сообщили «Известия». Люди верят в свои силы и устойчивость экономики страны, и это хорошо, уверены эксперты. Однако действительно отложить такие суммы сможет лишь небольшой процент населения — среднестатистический житель России не зарабатывает достаточно.

По данным исследования «Работа.ру» и СберНПФ, которое оказалось в распоряжении «Известий», 49% опрошенных россиян хотят уйти на пенсию в 51-60 лет — в основном это работники сфер производства и торговли. Еще 15% респондентов рассчитывают закончить работать до 50 лет, а 3% — до 40 лет. Такие ответы дали в основном сотрудники IT и транспортных предприятий.

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Выйти на пенсию в положенный по закону срок (с 60 лет — женщины, с 65 лет — мужчины) хотят только 20% участников опроса. В их числе в основном работники сферы строительства и производства.

Работать после 65 желают 13% — так чаще всего отвечали ответили сотрудники сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.

РИА «Новости»

Исследование также показало, что почти каждый третий россиянин (31%) рассчитывает к моменту выхода на пенсию накопить не менее 10 миллионов рублей. Еще 16% россиян планируют собрать к этому времени от пяти до 10 миллионов. Только 10% респондентов отметили, что надеются иметь в своем распоряжении к пенсии 500 тысяч рублей.

На государственные выплаты в старости рассчитывает половина россиян (51%). Сейчас средний размер страховых пенсий составляет 21 864 рубля.

В исследовании «Работа.ру» и СберНПФ участвовали более пяти тысяч человек из всех регионов России.

РИА «Новости»

Сколько денег сейчас на вкладах?

На 1 декабря 2022 года объем банковских вкладов физических лиц составлял 37,8 триллиона рублей. В среднем у одного россиянина — депозит на сумму 259,2 тысячи, данные меняются в зависимости от региона страны.

Например, на каждого москвича приходится чуть больше миллиона рублей, на петербуржца — почти в два раза меньше, 552,9 тысячи, а на жителя Подмосковья — 275 тысяч. Меньше всего — у жителей Ингушетии, в среднем 13,6 тысячи рублей на одного.

Важно, что эти показатели — не средний объем депозитов, поскольку исследователи посчитали каждого человека, в том числе младенцев.

Телеканал «360»

Между тем, по данным последнего отчета ЦБ, в инвестициях у физлиц лежат 4,3 триллиона рублей. В среднем на одного инвестора приходится 170 тысяч.

Но важно помнить, что есть и пустые счета, отметил в разговоре с «360» экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Плюс у одного человека может быть сразу несколько счетов.

РИА «Новости»

Накопить смогут не все

Согласно опросу «Работа.ру» и СберНПФ, множество россиян верят в свои силы и устойчивость экономики, чувствуют способность накопить такие суммы к пенсии, подчеркнул профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.

В то же время это исследование отражает уровень финансовой грамотности населения, добавил экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.

На мой взгляд, какие-то странные цифры. Этот взаимоисключающий набор всех данных просто показывает, какой у нас в стране уровень финансовой грамотности — очень низкий. Люди не умеют считать и разбираться, каким образом они получат эти деньги. Здесь, с одной стороны, то, чего человек хочет — выйти раньше на пенсию и чтобы у него были эти деньги. Вопрос в том, понимает ли он, что может это получить, — это скорее такие мечты. Николай Кульбака преподаватель, аналитик

В действительности накопить озвученную респондентами сумму сможет только «мизерное число людей», уверен экономист, политолог Александр Дудчак.

«Если мы говорим о людях старшего поколения, они обычно уже решили жилищные проблемы, на ипотеку не тратятся. Но там расходы на здоровье. <…> Обычно у людей „в конце денег“ еще очень много дней месяца, а не наоборот», — сказал он.

РИА «Новости»

Как накопить 10 миллионов?

Десять миллионов рублей на вкладе будут приносить хорошие деньги, даже если учитывать только проценты, которые банк за них начислит.

«Пусть депозитная ставка 7,5% — давайте под ключевую [ставку] возьмем. Соответственно, [доход с депозита на 10 миллионов будет] 750 тысяч в год. Нормально, как дополнение к пенсии. Грубо, я округляю, если 20 тысяч пенсия, то почти миллион в год будет выходить — нормальные деньги», — отметил Александр Разуваев.

РИА «Новости»

Но копить средства надо правильно. Вклады нужно делать в надежных банках, чтобы не потерять деньги. Также можно покупать акции — зачастую дивиденды там выше, чем банковские ставки.

«Я всегда говорю — осторожно с акциями. Есть убеждение, которое идет из западных учебников 70-80-х годов, что в долгосрочном плане акции всегда растут. Экономика растет, прибыль растет — и акции растут. Как мы видим, далеко не всегда это так. Последние 12 лет у нас есть грустные истории: например, акции „Газпрома“ сильно подешевели», — рассказал он.

Николай Кулбака согласился, что накопить несколько миллионов обычному россиянину едва ли по силам.

Давайте представим ситуацию: вы откладываете в месяц хотя бы пять тысяч рублей, но я не уверен, что многие в нашей стране смогут это сделать. Если пять тысяч рублей откладывать 20 лет, получите 1 200 000. Плюс какие-то проценты. Для среднестатистического российского гражданина накопить несколько миллионов до пенсии — нереальная задача. Николай Кульбака преподаватель, аналитик

Кроме того, чтобы собрать крупную сумму, человеку нужно иметь высокий уровень профессионализма, который обеспечит ему интересную и высокооплачиваемую работу.

«Это основной способ накопить эти средства на пенсию. А как еще? Если ты ничего не умеешь, у тебя маленькая зарплата, то скорее все потратишь, — заключил аналитик.