22 марта 2023, 15:09
Россияне захотели накопить к пенсии 10 миллионов. Это реально?
Экономист Кульбака: обычный россиянин не сможет накопить несколько миллионов до пенсии
Почти каждый третий опрошенный россиянин рассчитывает накопить не менее 10 миллионов рублей к пенсии. Причем 65% респондентов захотели перестать работать до 60 лет, сообщили «Известия». Люди верят в свои силы и устойчивость экономики страны, и это хорошо, уверены эксперты. Однако действительно отложить такие суммы сможет лишь небольшой процент населения — среднестатистический житель России не зарабатывает достаточно.
По данным исследования «Работа.ру» и СберНПФ, которое оказалось в распоряжении «Известий», 49% опрошенных россиян хотят уйти на пенсию в 51-60 лет — в основном это работники сфер производства и торговли. Еще 15% респондентов рассчитывают закончить работать до 50 лет, а 3% — до 40 лет. Такие ответы дали в основном сотрудники IT и транспортных предприятий.
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Выйти на пенсию в положенный по закону срок (с 60 лет — женщины, с 65 лет — мужчины) хотят только 20% участников опроса. В их числе в основном работники сферы строительства и производства.
Работать после 65 желают 13% — так чаще всего отвечали ответили сотрудники сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.
Исследование также показало, что почти каждый третий россиянин (31%) рассчитывает к моменту выхода на пенсию накопить не менее 10 миллионов рублей. Еще 16% россиян планируют собрать к этому времени от пяти до 10 миллионов. Только 10% респондентов отметили, что надеются иметь в своем распоряжении к пенсии 500 тысяч рублей.
На государственные выплаты в старости рассчитывает половина россиян (51%). Сейчас средний размер страховых пенсий составляет 21 864 рубля.
В исследовании «Работа.ру» и СберНПФ участвовали более пяти тысяч человек из всех регионов России.
Сколько денег сейчас на вкладах?
На 1 декабря 2022 года объем банковских вкладов физических лиц составлял 37,8 триллиона рублей. В среднем у одного россиянина — депозит на сумму 259,2 тысячи, данные меняются в зависимости от региона страны.
Например, на каждого москвича приходится чуть больше миллиона рублей, на петербуржца — почти в два раза меньше, 552,9 тысячи, а на жителя Подмосковья — 275 тысяч. Меньше всего — у жителей Ингушетии, в среднем 13,6 тысячи рублей на одного.
Важно, что эти показатели — не средний объем депозитов, поскольку исследователи посчитали каждого человека, в том числе младенцев.
Между тем, по данным последнего отчета ЦБ, в инвестициях у физлиц лежат 4,3 триллиона рублей. В среднем на одного инвестора приходится 170 тысяч.
Но важно помнить, что есть и пустые счета, отметил в разговоре с «360» экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Плюс у одного человека может быть сразу несколько счетов.
Накопить смогут не все
Согласно опросу «Работа.ру» и СберНПФ, множество россиян верят в свои силы и устойчивость экономики, чувствуют способность накопить такие суммы к пенсии, подчеркнул профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин.
В то же время это исследование отражает уровень финансовой грамотности населения, добавил экономист, преподаватель, аналитик Николай Кульбака.
На мой взгляд, какие-то странные цифры. Этот взаимоисключающий набор всех данных просто показывает, какой у нас в стране уровень финансовой грамотности — очень низкий. Люди не умеют считать и разбираться, каким образом они получат эти деньги. Здесь, с одной стороны, то, чего человек хочет — выйти раньше на пенсию и чтобы у него были эти деньги. Вопрос в том, понимает ли он, что может это получить, — это скорее такие мечты.
Николай Кульбака
преподаватель, аналитик
В действительности накопить озвученную респондентами сумму сможет только «мизерное число людей», уверен экономист, политолог Александр Дудчак.
«Если мы говорим о людях старшего поколения, они обычно уже решили жилищные проблемы, на ипотеку не тратятся. Но там расходы на здоровье. <…> Обычно у людей „в конце денег“ еще очень много дней месяца, а не наоборот», — сказал он.
Как накопить 10 миллионов?
Десять миллионов рублей на вкладе будут приносить хорошие деньги, даже если учитывать только проценты, которые банк за них начислит.
«Пусть депозитная ставка 7,5% — давайте под ключевую [ставку] возьмем. Соответственно, [доход с депозита на 10 миллионов будет] 750 тысяч в год. Нормально, как дополнение к пенсии. Грубо, я округляю, если 20 тысяч пенсия, то почти миллион в год будет выходить — нормальные деньги», — отметил Александр Разуваев.
Но копить средства надо правильно. Вклады нужно делать в надежных банках, чтобы не потерять деньги. Также можно покупать акции — зачастую дивиденды там выше, чем банковские ставки.
«Я всегда говорю — осторожно с акциями. Есть убеждение, которое идет из западных учебников 70-80-х годов, что в долгосрочном плане акции всегда растут. Экономика растет, прибыль растет — и акции растут. Как мы видим, далеко не всегда это так. Последние 12 лет у нас есть грустные истории: например, акции „Газпрома“ сильно подешевели», — рассказал он.
Николай Кулбака согласился, что накопить несколько миллионов обычному россиянину едва ли по силам.
Давайте представим ситуацию: вы откладываете в месяц хотя бы пять тысяч рублей, но я не уверен, что многие в нашей стране смогут это сделать. Если пять тысяч рублей откладывать 20 лет, получите 1 200 000. Плюс какие-то проценты. Для среднестатистического российского гражданина накопить несколько миллионов до пенсии — нереальная задача.
Николай Кульбака
преподаватель, аналитик
Кроме того, чтобы собрать крупную сумму, человеку нужно иметь высокий уровень профессионализма, который обеспечит ему интересную и высокооплачиваемую работу.
«Это основной способ накопить эти средства на пенсию. А как еще? Если ты ничего не умеешь, у тебя маленькая зарплата, то скорее все потратишь, — заключил аналитик.
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