Эксклюзив 24 августа 2023, 11:53 Россиянам рассказали, почему поездки студентов «на картошку» стали плохим решением Юрист Хаминский посоветовал российским фермерам поменять условия работы РИА «Новости»

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Инициатива о привлечении студентов к уборке урожая в случае ее принятия нарушит положения Конституции. Решить проблему с сельхозпродукцией другими способами предложил юрист Александр Хаминский в беседе с «360».

Он отметил, что выезды студентов «на картошку», что предложил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин, будут нарушать Конституцию страны.

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«Даже если поездку на картошку попытаться приравнять к производственной практике, то сначала нужно внести такую обязанность в государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Каким образом подтвердить необходимость работы в полях для студентов — будущих медиков, юристов, учителей — Сергей Лупехин не объясняет», — отметил Хаминский.

Он предложил поменять систему работы сельскохозяйственных предприятий и ориентироваться на принятые в Европе модели. Благодаря улучшению условиям труда увеличится поток желающих работать в агропромышленном комплексе. Вследствие этого вырастут цены, но государство сможет урегулировать этот вопрос, заявил юрист.

«Следовательно, ни о каких студентах-рабах речь идти не может. Предлагайте, господа-картофелеводы, конкурентноспособные условия, и к вам потянутся люди. И из России, и из сопредельных государств», — заключил Хаминский.

Ранее замглавы Минпромторга Евтухов сообщил, что все компоненты «борщевого набора» в России дешевеют. Он назвал новый урожай хорошим.