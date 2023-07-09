Эксклюзив 09 июля 2023, 13:55 Россиянам рассказали, как защитить свои права в случае укуса собаки «360» и прокуратура Подмосковья рассказали о защите прав в случае укуса собаки РИА «Новости»

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Собаки издавна стали верными и любимыми многими домашними питомцами. Пушистые друзья любят играть с детьми и с удовольствием проводят с ними время на улице. Однако у медали есть и вторая сторона: нередки случаи нападения животных на людей. В проекте «Прокурор говорит» прокуратура Московской области и «360» рассказали, как защитить свои права, если неприятное все-таки произошло.

Собаки — одни из самых верных и умных животных, но только тогда, когда рядом есть достойный хозяин. Несмотря на все попытки отловить бездомных собак, их остается очень много, как и случаев с их нападением.

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Получить компенсации

«Мы хотим, чтобы вы знали свои права и могли их защитить. Мы хотим, чтобы вы знали, когда государство обязано вас защитить», — сказал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Помощник Дмитровского городского прокурора Оксана Самотугина сообщила, что у ведомства были случаи, когда пострадавшие от укусов обращались с исковым заявлением в суд над хозяевами.

«Поступило обращение матери несовершеннолетнего ребенка, на которого бездомные животные совершили нападение. Ребенка сильно покусали: руки, ноги и лицо. Мы обратились с иском в суд в интересах несовершеннолетнего, компенсация составила 70 тысяч рублей. Требование прокурора удовлетворили в полном объеме», — рассказала она.

Если нападет домашнее животное, то штраф придется выплатить его хозяину. Таких случаев будет меньше, если люди станут тщательнее соблюдать правила ухода за питомцами.

Не поворачиваться спиной

Командир отделения служебных собак 12-го управления Минобороны рассказал, что при встрече с агрессивной собакой нельзя делать главную ошибку — поворачиваться к ней спиной.

«Нужно всегда держать зрительный контакт. В этой ситуации они не нападут, а сперва начнут лаять. Так они предупреждают, что вы находитесь в их зоне. Не нужно ничего кидать в собак, нужно постараться закрыться от них», — сказал он.

Если ситуация произошла зимой, то необходимо пожертвовать рукавом куртки, частично вынуть из него руку и позволить собаке схватить зубами кусок ткани.

«Важно закрыть шею и живот. Это самые летальные части тела при укусах. Потом можно попробовать отбиться ударами ног, не жалеть сил. Если под рукой окажется палка, то нужно ей воспользоваться», — добавил специалист.

Не забывать правила выгула собак

Вопрос содержания животных регулирует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». По нему владелец обязан обеспечить собаке проведение обязательных профилактических мероприятий, своевременное оказание ветеринарной помощи и надлежащий уход.

Выгуливать домашних питомцев можно только при условии обеспечения безопасности граждан и животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.

Необходимо исключить неконтролируемое передвижение животного по автомобильной дороге, в лифтах и помещениях общего пользования жилых домов, а также на спортивных и детских площадках.