Эксклюзив 12 февраля 2023, 17:39 (обновлено: 12 февраля 2023, 18:42) Россиянам объяснили, почему отменили льготное кредитование на бензиновые машины Автоэксперт Кисенков: льготное кредитование на бензиновые авто не вернут в ближайшее время Unsplash

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Несколько крупных дилерских центров перестали оформлять россиянам льготные кредиты на бензинове автомобили по программам господдержки. В автосалонах это объяснили по-разному. Истинная причина в том, что ситуация на авторынке изменилась после ухода иностранных производителей и вряд ли снова переменится в ближайшее время, рассказал «360» автоэксперт Василий Кисенков.

«Стоит ожидать возвращения льготного кредитования только после того, как в России наладится в принципе ситуация с продажей автомобилей от официальных дилеров, когда их будут официально ввозить, будут какие-то дотации официальным дилерам за то, что они продают автомобиль со скидкой», — считает он.

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Раньше официальным дилерам выставляли маржу, которую они могли «накрутить» на автомобиль — иногда до 300 тысяч рублей. Официальный производитель автомарки выдавал дотации по согласованию с Минпромторгом, чтобы поддерживать экономику. После того как все эти дотации прекратили и производители ушли, все изменилось.

«Минпромторг не может выделить деньги, потому что государство также не предоставляет деньги на подъем этого рынка. Замкнутый круг получается. Льготное кредитование ушло. Это наладится только тогда, когда производители вернутся в Россию и когда снова будут те же самые схемы, системы, что и прежде», — рассудил Кисенков.

По его мнению, этого не произойдет раньше, чем отменят санкции против России.