Эксклюзив 03 апреля 2023, 21:59 Россиян захотели заставить устанавливать умные счетчики. Но выгоды в них нет Юрист Крохин: люди пустят сотрудников ЖКХ для установки счетчиков при наличии стимула Freepik.com

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Собственников жилья хотят обязать впускать в квартиры сотрудников ЖКХ для установки умных счетчиков. При повторном отказе гражданину грозит административная ответственность. Для чего Минстрой инициировал такое нововведение и насколько оно необходимо и законно, «360» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ, юрист Константин Крохин.

Чрезмерное и неуместное требование

Собеседник напомнил, что доступ в жилище без согласия собственника запрещен Конституцией — это важное фундаментальное право человека на его частную жизнь.

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«Любое нарушение и ограничение конституционных прав должно быть согласовано или вызвано серьезными государственными задачами. И в конституции этот перечень закрыт — это вопросы государственной безопасности, здоровья населения и нравственности», — отметил юрист.

Установка умных счетчиков в этот перечень не входит, поэтому требование Минстроя чрезмерное и неуместное, считает специалист по проблемам ЖКХ.

«Кот в мешке»

По мнению Крохина, умные счетчики — это кот в мешке. Не определены критерии их «умности», стандарты и особенности. Любой производитель может назвать свой счетчик умным, так как законодательно ни на федеральном, ни на региональном уровне это определение не установлено.

«Обычно две функции закладываются в так называемые умные счетчики — это возможность дистанционного снятия показаний, и возможность дистанционного ограничения подачи коммунальной услуги, коммунального ресурса. Должны быть определенные процедуры, должны быть критерии отнесения этого прибора учета к умным счетчикам. И человек, который устанавливает, или отказывается допускать для установки, он должен понимать, зачем ему это нужно», — заявил специалист.

Речь идет о счетчиках на водоснабжение, уверен Крохин, и их установка не принесет потребителю никакой выгоды. Минстрой предлагает ряд «плюшек» вместе с установкой умного счетчика, одна из них — людям не нужно будет отправлять показания. Но, как считает собеседник «360», подавать показания несложно, есть много способов, в том числе через мобильные приложения и банки.

«Получается, что „плюшка“, ради которой повысят тариф на 3%, <…> оказывается нам не нужна, потому что мы спокойно справляемся с подачей всех показаний», — отметил юрист.

Вторая «плюшка» таковой не является — ограничение водоснабжения, дистанционные отключения явно это не в пользу потребителей. К тому же новые счетчики достаточно дорогие, пояснил Крохин.

Экономический стимул как решение проблемы допуска

Эксперт считает, что если бы для установки умного счетчика был бы веский экономический стимул, то жильцы самостоятельно бы вызывали сотрудников ЖКХ для замены старых приборов учета.

«Если бы были установлены критерии умности этих счетчиков, если были бы экономические стимулы, не надо прорываться к людям в квартиру, они сами их установят и будут довольны», — подчеркнул Крохин.

В этом случае будет соблюден баланс, так как поставщики не будут терять ресурсы, а потребители смогут сэкономить.