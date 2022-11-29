Общество 29 ноября 2022, 23:36 Россиян испугали слухи о перераспределении маткапитала. Но его не будет, на это много причин Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Волынец: маткапитал не зависит от достатка РИА «Новости»

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Перераспределять маткапитал и не давать его тем, кто якобы не нуждается, не будут, сообщили в Минтруде. Все дело в том, что эта форма государственной поддержки не зависит от достатка семьи новорожденного. Более того, единовременная выплата нацелена не на ликвидацию бедности, а на повышение рождаемости.

Маткапитал перераспределять не будут

В Минтруде не рассматривают вариант с перераспределением маткапитала в зависимости от нуждаемости получателей. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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Он отметил, что с начала действия программы в России выдали уже 12,7 миллиона сертификатов на маткапитал. Шесть миллионов получателей еще им не воспользовались. При этом глава комитета Андрей Кутепов на заседании заявлял, что есть те, кому маткапитал положен, однако они нуждаются в нем меньше других.

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Материнский капитал не зависит от достатка

Материнский капитал нужен для поддержки семей, независимо от критериев нуждаемости. Об этом «360» рассказала член Комитета по соцполитике Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что его можно использовать едва не в течение всей жизни, на разные цели.

«На отдельные цели с трехлетнего возраста, когда вопрос встает о покупке жилья, например, и на пенсию матери, если будет принято такое решение. Кроме того, можно использовать на обучение любого из детей, независимо от того, на которого из детей получен капитал. <…> Сегодня, допустим, у человека хороший доход, завтра его может не быть, но материнский семейный капитал сертификат остается», — отметила Бессараб.

Она подчеркнула, что не поддерживает введение критериев нуждаемости. По ее словам, появляется новый гражданин России — государство поддерживает его семью. И нет никакой разницы в том, богаты его родственники или нет.

«В 96% — львиная доля — материнский семейный капитал используется на цели обеспеченности жильем. Часто это первое жилье. Это действительно та цель, которая была заложена изначально. Независимо от критериев нуждаемости, у семьи может быть доход выше, скажем так, прожиточного минимума на человека, но при этом приобрести самостоятельно квартиру достаточно сложно для молодой семьи, тем более если появился ребенок, как правило, сразу один из родителей теряет доход», — пояснила Бессараб.

Pixabay

Демографическая стратегия

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец подчеркнула, что выступает исключительно за расширение мер поддержки семей с детьми. При этом, если кто-то считает, что ему эти деньги не нужны, он в праве отказаться, потому что маткапитал вообще выдается на заявительной основе, достаточно не заявлять.

«Не будет заявления — не будет маткапитала. <…> Нам нужно разделять две стратегии: первая — борьба с бедностью, вторая — стимулирование рождения детей. Когда мы путаем одно с другим, то действительно может появиться такая иллюзия, что кому-то эти деньги не нужны», — отметила Волынец.

По ее словам, с рождением каждого ребенка семья должна становиться богаче. Это настоящая демографическая стратегия.