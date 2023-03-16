Общество 16 марта 2023, 15:17 Россия — страна подлинной свободы. В Госдуме предложили упростить иммиграцию приверженцам традиционных ценностей Депутат Гусев: надо понять, какую пользу мигранты из западных стран могут принести России freepik

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В Госдуме прорабатывают вопрос об упрощенном переезде в Россию для всех христиан и людей, которые придерживаются традиционных взглядов. «360» поговорил с одним из авторов инициативы и общественными деятелями, чтобы узнать, как страну хотят сделать Ноевым ковчегом для всех, кто устал от «глобалистской жабы».

Есть позитивный опыт

Сегодня из США, по подсчетам некоторых общественников, готовы уехать почти миллион человек. Об этом «360» рассказал депутат фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

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«Лично я считаю, что это все-таки многовато — надо пока посмотреть, помочь переехать из стран Запада нескольким десяткам тысяч человек, понаблюдать за тем, как они интегрируются, какую пользу принесут России, как будут взаимодействовать на всех уровнях», — объяснил он суть инициативы.

Парламентарий обратил внимание на позитивный опыт в этой сфере, когда те, кто переехал, «поднимали деревни», вкладывались в сельское хозяйство.

«А началось все с того, что на День святого Валентина ко мне пришли наши американские и европейские единомышленники, которые страдают от режима [президента США] Джо Байдена и прочей мировой жабы глобалистской. Я им предложил запустить в качестве общественной инициативы Центр поддержки переселенцев из стран НАТО, чтобы можно было помогать с помощью наших депутатских возможностей», — рассказал народный избранник.

Центр уже отчитался за первый месяц деятельности: почти 50 человек получили помощь с переездом в Россию, идет налаживание взаимодействия с работодателями, с регионами, заявил Гусев.

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Некоторые россияне покинули родину после начала спецоперации на Украине. Но их могут заменить другие люди, у которых выше мотивация, которые настроены служить России, считает депутат.

Гусев подчеркнул, что не следует пытаться удержать тех, кто разговаривает «через губу» и держит в кармане фигу, — пусть уезжают. Лучше поддержать тех, кто благодарен, что приехал к нам и живет в свободной стране. Ведь для многих переехавших из США и других западных стран Россия — именно страна свободы, добавил парламентарий.

РИА «Новости»

На следующем этапе предполагается работа со снятием некоторых законодательных барьеров, потому что сейчас переехать в Россию и адаптироваться американцу, даже высококвалифицированному, бывает сложно.

Для начала нужно, к примеру, продлить срок действия справки о криминальном прошлом, которая необходима для миграции. Однако такой документ зачастую успевает стать недействительным, пока человек занимается переездом, напомнил депутат.

«Это чисто бюрократическая препона — мы можем ее решить на уровне МВД, на уровне подзаконных актов МИД», — сказал Гусев.

В дальнейшем, по его словам, предстоит работа с регионами, поскольку у всех разные проблемы: где-то нужно «поднимать целину», поэтому местные власти хотят, чтобы приезжали фермеры, а другим областям нужны айтишники и программисты.

Реакция общественников

Однако не все согласны, что количество желающих переехать американцев, среди которых немало христиан, достигает миллиона человек. Так, священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко заявил «360», что, хотя подобная инициатива «хорошая и правильная», не стоит надеяться на большой поток переселенцев.

Конечно, некоторое число консервативных христиан могли бы переехать в Россию. Но их будет немного, уверен он.

«Гораздо больше желающих христиан могло бы переехать из некоторых мусульманских стран», — добавил священник.

РИА «Новости»

Ректор Института христианской психологии Андрей Лоргус, в свою очередь, отметил, что знает положительные примеры переезда христиан из западных стран.

«Я знаю две семьи из Канады, с детьми. Они приехали в Россию, давно уже живут здесь», — сказал он «360».

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в беседе с «360» поддержал инициативу, назвав «полезной».

«Раз уж так вышло, что коллективный Запад взялся за коллективное самоубийство, то нам, естественно, надо спасать тех, кому не хочется вписываться в их коллектив самоубийц», — констатировал он.