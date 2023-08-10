Общество 10 августа 2023, 17:43 🏘 «Не мигранты, а переселенцы». Россия станет новым домом для африканеров Политолог Асафов: будущие жители афродеревень в РФ — не мигранты, а именно переселенцы Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Россия вскоре откроет свои двери для переселенцев с Африканского континента. Власти решили основать для эмигрантов собственные афродеревни, в которых те будут заниматься сельскохозяйственной деятельностью. В каких российских уголках построят новые населенные пункты и какова главная цель такого проекта — в материале «360».

Краеугольный камень для будущей деревни

Недавно в Тверской области прошла церемония закладки первого камня под строительство афродеревни. Небольшое поселение появится возле деревни Поречье Бологовского района.

На мероприятие приехали депутаты Заксобрания Тверской области, сотрудники региональных исполнительных органов и представительства Африканского международного конгресса в России. Также там присутствовали африканские дипломаты, лидеры африканских землячеств и члены организации «Инвестиционная Россия».

Фото: Минсельхоз Тверской области / Публичное достояние

Население деревни и деятельность

Всего планируют создать 30 поселений для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию, рассказал ректор Евразийского международного университета и генеральный представитель Африканского международного конгресса в России Константин Клименко.

«Это европейские фермеры, которые много лет назад поселились на Африканском континенте. Многие африканеры сейчас приняли православие и переезжают в Россию — их привлекает наша страна как государство с высоким нравственно-духовным укладом, с традиционными семейными ценностями», — пояснил он.

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Африканеры — это потомки колонистов европейского происхождения, у которых есть определенный запрос, в том числе связанный с их религиозным восприятием мира, поскольку переселенцы исповедуют православие, объяснил «360» политолог, обозреватель и член Российской ассоциации политических консультантов Александр Асафов.

Он подчеркнул, что работа с переселенцами с Африканского континента идет достаточно давно. У них есть возможность переехать в Россию и «поселиться на наших обширных территориях».

Это вопрос не про мигрантов, а именно про переселенцев. Александр Асафов

Предполагается, что на участке, где уже подготовили необходимую инженерную инфраструктуру, будут проживать выходцы с Африканского континента, которые займутся сельским хозяйством, в частности выращиванием картофеля и разведением коров.

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Сроки программы переселения

Власти предположили, что пяти лет достаточно на то, чтобы полностью реализовать задуманный проект. Всего хотят переселить около трех тысяч человек — глав семейств, их родных и близких.

С начала сентября Евразийский международный университет запустит образовательную программу по русскому языку. По их словам, переселенцы смогут проходить обучение дистанционно.

На мероприятии в Бологовском районе среди прочего обсудили возможность того, что африканеры займут нишу микроинвесторов на новой Родине: будут строить свои дома, детские сады, медицинские пункты и открывать небольшие предприятия.

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Добро пожаловать на новую Родину

Хотя весь проект рассчитан на пять лет, к концу 2024 года собираются отстроить хутор из пяти домов для африканских фермеров в Тверской области, сообщил ТАСС. На это выделили пять гектаров земли, уточнил куратор проекта, глава КФХ Алексей Трофимов.

По его мнению, в Тверской области достаточно много необустроенных земель, которые нужно вводить в оборот. Поэтому власти приняли решение выделить часть территорий под переселенцев. Африканский международный конгресс уже начал искать кандидатов, готовых на переезд в экспериментальный хутор.

Сезонные рабочие собирают урожай картофеля / РИА «Новости»

«Кто-то будет заниматься здесь растениеводством, кто-то — животноводством. Мы будем давать сырье, семена. Готовый продукт африканцы будут производить на базе наших крестьянско-фермерских хозяйств. Думаю, все получат от этого только выгоду», — пояснил Трофимов.

Политолог Асафов отметил, что тема миграции с Африканского континента, где живет почти миллиард человек, актуальна для всего мира. Учитывая связи России с Африкой как с равными, без неоколониальных подоплек, тема переселенцев не содержит никакой негативной окраски, подытожил собеседник «360».