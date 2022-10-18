Россия не создает фейковую картину побед. Она предпочитает реальные достижения виртуальным «перемогам» | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 12:29 (обновлено: 18 октября 2022, 14:47) Россия не создает фейковую картину побед. Она предпочитает реальные достижения виртуальным «перемогам» Публицист Новоселов назвал призывы к поражению собственной страны изменой РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» ответил на вопрос о том, можно ли доверять российским СМИ, если все «независимые» источники информации в стране под запретом.

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Далее — его прямая речь.

Это непростой вопрос. Прежде всего, далеко не все независимые СМИ в России запрещены, поскольку не все такие СМИ нарушают законы, запрещающие дискредитацию спецоперации на Украине, Вооруженных сил и российского правительства.

Однако стоит ли доверять «свободным» средствам массовой информации Запада и предпочитать их российским? Это большой вопрос. Проблема с зарубежными СМИ заключается в том, что они твердо стоят на стороне Киева и продвигают исключительно украинский взгляд на вещи, игнорируя реальность. Они восхваляют и преувеличивают даже незначительные успехи Украины, при этом игнорируют очевидные факты, подтверждающие точку зрения России.

Даже самые абсурдные заявления — вроде ответственности Москвы за взрывы на «Северном потоке» или обстрелы Запорожской АЭС — продвигаются в массы как абсолютная истина.

Еще одно отличие — индустрия фейков. Президент Украины имеет опыт в шоу-бизнесе и, похоже, привлек большую часть своей бывшей команды для съемки «шоу» и видеороликов, призванных обеспечить ему поддержку западного общества. Все эти фейки хорошо известны, большинство из них опровергнуты российской стороной, представившей фактические доказательства. Однако западные СМИ не опровергли их и та аудитория все еще считает, что эти фейки были реальными.

РИА «Новости»

Нельзя доверять источникам, которые полностью искажают факты. Российские СМИ не публикуют критические высказывания о спецоперации на Украине, но, по крайней мере, они не искажают реальность.

В западной прессе пишут: Россия проигрывает войну, сотни тысяч русских солдат убиты, русские танки вышли из строя и брошены, режим Путина вот-вот обрушится, он отправляет на фронт как пушечное мясо необученных призывников, вооруженных винтовками времен Первой мировой.

Российские СМИ пишут: Вооруженные силы России провели тактическое отступление из Харьковской области, а также отступили на подготовленные рубежи обороны в Херсонской области, при этом продолжается медленное наступление в районе Артемовска (Бахмута), количество безвозвратных потерь составляет 5937 человек на 21 сентября, Украина зависит от поставок западного оружия, режим Зеленского упрямо отказывается от переговоров.

РИА «Новости»

Стоит отметить, что западные СМИ оперируют расплывчатыми формулировками и явными преувеличениями, в то время как российские СМИ предоставляют конкретные числа и факты, которые соответствуют логике событий и которые можно проверить.

Бывают и явные подтасовки, как в случае с недавним выступлением Владимира Путина.

Западные СМИ пишут: Путин угрожает миру ядерным оружием. Российские СМИ пишут: Путин приветствовал вступление в состав России новых регионов и подтвердил решимость защищать их всеми доступными средствами. Текст речи президента доступен, и можно посмотреть, что именно он сказал и кто именно искажает факты.

РИА «Новости»

Россия не пытается создать фейковую картину побед, предпочитая реальные достижения виртуальным «перемогам». Разумеется, не все так просто, не все западные средства массовой информации полностью пристрастны.

Даже в некоторых странах Европы, в частности во Франции, СМИ придерживаются более умеренной точки зрения на конфликт и не отказываются транслировать точку зрения Москвы, невзирая на то, что их правительство поддерживает украинскую сторону.

Нельзя не упомянуть и о СМИ нейтральных стран. Они показывают картину под совершенно другим углом, потому что рассматривают украинский конфликт не как «вторжение» или «освобождение», а как прокси-войну между Россией и Западом.

Что касается запрета в России «независимых СМИ», нужно не забывать одну простую вещь. Моральное осуждение — это, конечно, хорошо и все такое, но если твоя страна сражается, ее нужно поддерживать, а не осуждать. Все остальное — просто предательство, пусть и замаскированное под высокие моральные соображения.

Права твоя страна или неправа — неважно. Время разбора полетов наступит потом.

Можно призывать к миру, но мир бывает разным. И призывы к поражению собственной страны — просто-напросто измена. Конечно, далеко не все видят разницу.