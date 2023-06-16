Эксклюзив 16 июня 2023, 12:32 «Россия — островок нормальности». Корреспондент Придыбайло рассказал, чем удивил ПМЭФ Корреспондент RT Придыбайло: российские регионы на ПМЭФ открыли друг друга заново Телеканал «360»

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Россия наконец отказалась от мира лжи, который навязывает Запад, и строит собственный мир. Многие иностранцы уже поняли, что Российская Федерация — «островок нормальности», поэтому въездная миграция в стране выросла. Петербургский международный экономический форум, собравший представителей более чем 130 стран, показал, что ни о какой изоляции страны речь не идет, отметил в беседе с «360» журналист RT Константин Придыбайло.

«Сто тридцать стран на форуме — о какой изоляции можно говорить? Ну пусть приезжают западные журналисты, смотрят своими глазами. Такой мир у них — мир лжи. Мы наконец от него отказались», — констатировал корреспондент.

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Придыбайло признался, что любит ПМЭФ прежде всего за то, что там легко встретить «концентрат» российских политиков, менеджеров, чиновников, встречи с которыми сложно добиться в обычной жизни, и задать им вопросы. Придыбайло поделился: ему удалось поговорить с главами новых регионов. Также он пообщался с нейросетью Жириновского, задал ей вопрос о предателях. «Жириновский» ответил как живой: «Они должны быть забыты, и их нужно наказать».

Корреспондент ответил на вопрос о том, как бороться с фейковыми новостями. По его мнению, нужна прежде всего информационная гигиена, важно расставлять приоритеты.

«Россия здесь, на форуме, расставила их. Было удивительно смотреть еще на прошлом ПМЭФ, как регионы друг с другом знакомились. Мы открыли себя заново, мы поняли, что у нас есть все, чтобы жить дорого, вкусно, красиво. И въездная миграция выросла — иностранцы едут сюда, потому что Россия — континент нормальности», — подчеркнул Константин Придыбайло.

Происходит слом однополярного мира, «гегемон умирает», добавил он.

Сейчас самое время «работать со смыслами» — они определяют будущее, — и необходим хороший контент, считает журналист. Русский народ адаптивен, но ему «нужно объяснять, где правда, а где ложь», добавил он.

Придыбайло отметил, что соцсети — уникальный канал взаимодействия с аудиторией, позволяющий общаться с ней напрямую, не бояться «принять на себя какой-то хейт или удар». При этом он надеется, что не умрет и телевидение.