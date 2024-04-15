Эксклюзив 15 апреля 2024, 14:30 Россия, которую мы потеряли… и слава богу! Публицист Миронова: дело Мартыновой показало, какой была бы «Россия будущего» Dmitry Golubovich / Global Look Press

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Спустя 16 лет розыска задержали Антонину Мартынову — фигурантку «новгородского дела», признанную судом присяжных виновной в попытке убийства собственного двухлетнего ребенка, который, по версии обвинения, мешал провинциальной девушке перебраться в Москву к своему возлюбленному Кириллу Мартынову*, будущему мужу и будущему главному редактору «Новой газеты. Европа». Последнее обстоятельство — что за годы, пока жена скрывалась, муж стал одним из столпов политэмиграции — делает эту историю особенно интересной. Прежде всего тем, как политические эмигранты и простые релоканты проявили себя. Эти люди годами строили, как они говорили, светлую Россию будущего. Потом уехали. О том, как поимка Мартыновой помогла нам подсмотреть, какой была бы эта не случившаяся Россия во главе с давно намозолившим всем глаза либеральным истеблишментом, — в колонке публициста Анастасии Мироновой для «360».

Далее — прямая речь.

Бытовое дело

Сразу поясню для читателей: поймать Антонину Мартынову помогла моя информация. Я журналист, который, купив дом под Великим Новгородом, стал интересоваться этим делом и по мере сил в нем копаться. К тому же я знала лично Кирилла*.

За несколько лет регулярных приездов в Новгород я детально изучила «новгородское дело» и пришла к выводу, что будущая жена Кирилла Мартынова* в 2007 году действительно хотела избавиться от ребенка, а дело было не политическим, тем более что Кирилл* тогда работал на «Молодую гвардию „Единой России“ и Фонд эффективной политики Глеба Павловского, который поддерживал власть, — „заказывать“ Мартынову* госсистеме не имело никакого смысла.

Мой интерес к делу и мои о нем публикации привлекли внимание уголовного розыска, а найденная мною информация привела к задержанию Мартыновой. Мне удалось выйти на след подруги Мартыновой, некой Марии, которая в 2013 году даже выкладывала письмо, намекая, что оно от Антонины.

Уголовный розыск проверил письмо и подругу: оказалось, женщины много лет встречались в Москве. Так Мартынову задержали, а дальше…

Даже слышать ничего не желают

Дальше я, собственно, на пару дней попала в ту самую Россию будущего, которую мы, кажется, к всеобщему счастью, потеряли. Я реально увидела, какой была бы страна, получи в ней всеобщую поддержку все те люди, что уехали в последние годы и оттуда якобы продолжают с нами бороться.

Пожалуй, только слепой и безрукий не написал в последние дни, какой подлец Анастасия Миронова, раз посмела усомниться в невиновности жены Мартынова* и даже начала свое журналистское расследование.

Почему нельзя? Ну потому что ведь Кирилл* борется за ту самую Россию будущего, а я ему вроде как помешала.

Неподсудность, неприкосновенность — вот что хотят для себя эти люди. Многолетнее пребывание в России в статусе чуть ли не святых, этаких лучей свободы и демократии плюс теснота и необновление тусовки привели к ощущению либеральной оппозицией своей безусловной правоты, к решительной ее готовности единолично определять судьбы, к убежденности в заслуженной собственной безнаказанности, искренней вере в право быть неподсудными, а также к вырождению всех этих людей, которые долго жили в замкнутой неконкурентной среде.

Люди, говоря простыми словами, обнаглели у нас от венца борцов с режимом. Искренне и основательно. Вот они уехали, мы читаем этих Шендеровича*, Ройзмана*, которые возмущены лишь тем, что посмели задержать жену Мартынова*, так как он там где-то в «Новой» теперь обретается…

Трудно перечислить, кто из медийных иноагентов и еще не ставших таковыми эмигрантов не высказался о деле Мартыновой. И у всех одна песня: они открыто пишут, что им даже дело читать не надо, что они не желают ничего слышать, а сразу требуют отпустить Мартынову, потому что муж борется с «режЫмом».

Они такой России для нас хотели. Вернее, для себя. Своим — вседозволенность, остальным — хамство и презрение.

Плевать на сироту

Это же я проходила с делом карельского краеведа Дмитриева, который с третьего раза все же уселся крепко на нарах не без моего участия: я тогда выступила с разоблачением кампании защиты Дмитриева, показав на пальцах, как «Новая газета», в которой я сама несколько лет вела колонку и с которой из-за дела Дмитриева разорвала отношения, сфальсифицировала доводы защиты.

Меня тогда оскорбляли, изводили. Это все проворачивали люди, в том числе из общества «Мемориал»***, которые сами точно знали, что Дмитриев был виновен во вменяемых ему преступлениях против опекаемой сироты. Они знали. И я лично знала либеральных правозащитников, прямо говоривших мне, что они знают о виновности Дмитриева, но для общего дела считают важным его поддерживать, так как иначе это дело пострадает и построить прекрасную Россию будущего у них не получится.

Когда я открыла рот и назвала вслух все, что годами замалчивали, меня облили грязью: еще бы, я помешала строить прекрасную Россию, в которой Дмитриев свой и только поэтому должен был выйти. А сиротка, вверенная ему под опеку, чужая, потому можно объявить ее лгуньей.

Советский и российский публицист, краевед, руководитель карельского отделения общества «Мемориал»*** Юрий Дмитриев / Mediafond / wikipedia.org / Global Look Press

Какие такие трупы в лесу?

Еще я когда-то познакомилась с Ильей Хесиным — это левый активист, который в одиночку раскрыл убийство двух членов той самой «Сети», шатушек. Помните? В Пензе и Петербурге задержали группу молодежи, которых обвинили в подготовке к революции. Их сразу же бросились защищать всевозможные правозащитники, активисты.

Суд шел долго и муторно, мы постоянно слышали о том, какие в этой «Сети» все святые, хотя активисты не были либералами и поддерживались либеральной номенклатурой не очень охотно, но она все равно за них вступилась. А тут вышел еще один активист и рассказал, что товарищи из «Сети» убили двух своих соратников за то, что те устали скрываться и собрались сдаться полиции. Парня с девушкой убили и закопали в рязанском лесу.

Kilian Kremer / Unsplash

Кто помнит ту историю? Материал об убитых «шатушках» тогда опубликовала «Медуза»**. За что ее сразу прокляли, так как посмела поднять руку не только на борцов за Россию будущего — она ведь очернила их защитников.

Всех этих шендеровичей*, световых*, бесчисленных дзядко* и прочий «Мемориал»*** с «Новой газетой». Как же так, возмущались либеральные деятели: мы потратили время, мы суетились, мы, в конце концов, замазались по уши, а выходит, что там убийцы? «Медузу»** стыдили, Хесина проклинали, объявляли агентом Кремля.

Я с Ильей познакомилась позже, а в дни обнаружения «шатушек» помню, как его полоскали. И помню самое главное — ему вменяли, что он подлец, потому что повесил на эту «Сеть» новые статьи и поставил в неудобное положение. Хотя трупы нашли, уже осудили всех. Борец с режимом, как жена императора, должен быть вне подозрений.

Расфасовал жену по пакетам

Было еще четвертое такое дело, Алексея Кабанова. Может, помните? Молодой ресторатор, который расчленил свою жену Ирину Черскую в ванной и вынес в пакетах из квартиры, пока там спали дети. Он тогда устроил кампанию по поиску, собрал волонтеров.

Не сразу догадались проверить самого Кабанова, потому что общественность кричала, что это святое, ведь Алексей ходил на митинги, открывал ресторан проекта Ginza.

Dmitry Golubovich / Global Look Press

Впрочем, тогда кампания защиты была вялая, потому что Кабанов оказался мелкой фигурой, да и останки жены быстро нашли. Но попытка и добиться неприкосновенности за либеральные взгляды была, а в поисках Черской участвовали в основном те же активисты из «Живого журнала», что ранее помогали спасти от наказания Мартынову. Потому что они даже не допускали, что в их рядах могут быть преступники, ведь они же за все хорошее. Они за Россию будущего.

Как, пожалуй, хорошо, что значительная часть деятелей этой России будущего нас покинула. Настоящая Россия тоже не сахар, но жить в той, которую мы потеряли, мне не хочется совсем.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.

*** Признан в России НКО — иностранным агентом.