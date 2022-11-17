Эксклюзив 17 ноября 2022, 21:14 России пора вернуться к ГОСТам? Единые правила помогут сделать продукты качественнее и безопаснее Сенатор Круглый: в России не планируют отказываться от ТУ в пользу ГОСТов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России могут вернуться ГОСТы для продуктов питания. Таким образом россиян хотят оградить от некачественных и вредных ингредиентов, за счет которых производители пытаются снизить стоимость товаров. Инициативу пока только обсуждают, потому что изменить систему сложно. К тому же в нынешних условиях просто воспользоваться советскими стандартами не удастся.

Сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый заявил РИА «Новости», что парламентарии и эксперты обсудят возможность законодательно отказаться от использования технических условий (ТУ) в пищевом производстве и вернуться к требованиям ГОСТа.

Реклама

В беседе с «360» Круглый объяснил, что о полном отказе от технических условий речи не шло. По его словам, основная задача — проверить, как работает принятый в 2020 году федеральный закон о качестве продуктов.

Реклама

«Сейчас, особенно в условиях импортозамещения, у нас расширяется выпуск и ассортимент продуктов, и очень важно, чтобы их качество было высоким и соответствовало определенным стандартам», — подчеркнул парламентарий.

Pxhere

Разница ГОСТов и ТУ

ГОСТ — государственный стандарт, который разрабатывали под контролем властей и профильных комитетов, причем получавшийся набор правил в советское время необходимо было в обязательном порядке регистрировать.

Независимый эксперт FMCG рынка Александра Афиногенова отметил, что государственные стандарты в СССР были очень строги с точки зрения как используемых продуктов, так и правильной технологии их приготовления.

«Когда начались 90-е, использовать эти ГОСТы стало практически невозможно, потому что, с одной стороны, таких продуктов не существовало из-за дефицита, с другой — стоимость продуктов была высокой», — объяснил он «360».

Поэтому в девяностые России пришлось отказаться от ГОСТов. Директор Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова напомнила, что закон о техническом регулировании приняли во время реформы системы стандартизации. Он сделал соблюдение ГОСТов добровольным, а основным документом стали техусловия.

Технические условия, в соответствии с которыми сейчас в основном выпускают продукты питания, разрабатывают непосредственно сами производители — возможны варианты включения туда не совсем полезных продуктов Владимир Круглый.

Нужно ли возвращать ГОСТы?

Сегодня, рассказал Александр Афиногенов, технические условия настолько вытеснили государственные стандарты, что любая маркировка ГОСТ на упаковке — не более чем маркетинговый ход.

«В последние лет 15 аббревиатура ГОСТ, нанесенная на продукцию — это рекламный ход, трюк, который просто дифференцирует его от конкурента», — подчеркнул он.

Причем вернуть строгие нормативы, жестко контролируемые государством, быстро не получится, хотя необходимость в этом назрела, уверен эксперт. Из-за отсутствия ГОСТов, по его мнению, производители могут сокращать количество товара, менять ингредиенты на более дешевые, но не подпадать под действие закона о защите прав потребителей, балансируя на грани.

«Желание ретейлеров заработать не поддается исчислению, сети давят на производителей, производители, будучи заложниками своей техники, зарплат, цены на энергоносители, стараются снижать стоимость, например, за счет граммажа: не 100 граммов, а 90, не литр, а 0,7 литра, хотя выглядит так же», — сказал Афиногенов.

Pxhere

С тем, что вернуть ГОСТы будет непросто, согласна и Оксана Кузнецова. Однако она считает, что необходимости в этом и нет.

Эксперт объяснила, что разработка ГОСТов — сложный и затратный по времени процесс, который мог длиться от года до трех лет, а разработать технические условия производители могут самостоятельно всего за несколько месяцев.

Одна из целей — ускоренный вывод продукции на рынок. Сейчас к этому еще добавилось сохранение ноу-хау предприятия, поскольку они не публикуют большую часть документов, так что могут сохранить свое ноу-хау и сохранить конкурентное преимущество по тем или иным показателям продукции Оксана Кузнецова

Владимир Круглый добавил, что пока речь идет не о возвращении к ГОСТам, а об обсуждении мер, которые позволили бы приблизить качество продуктов к существовавшим ранее стандартам, «чтобы оградить граждан от включения в пищевые продукты недоброкачественных [ингредиентов]».

«Речь идет о том, чтобы сделать технические условия более близкими к здоровому питанию, ведь ущерб может быть нанесен качеству продуктов: в погоне за дешевизной включается различные более дешевые компоненты. Понятно, что продукты должны быть разной цены, но это не должно нести угрозы для здоровья», — подытожил парламентарий.