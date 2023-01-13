Эксклюзив 13 января 2023, 22:32 «России нужны и воины, и труженики, и айтишники». Как вернуть уехавших из страны Экономист Змиев предупредил о сохраняющейся угрозе отъезда специалистов из России Unsplash

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал сегодня в интервью Life, что нужно создавать в стране такие условия, чтобы те, кто уехал, но не является врагами России, захотели вернуться. Пресс-секретарь президента прокомментировал таким образом недавнее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина лишать имущества покинувших Россию граждан, оскорбляющих народ и армию. «Тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — подчеркнул Дмитрий Песков. Политолог, экономист и бизнесмен Евгений Змиев в специальной колонке для «360» предположил, что могло бы помочь возвратить наших граждан домой.

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Далее — прямая речь.

Не хватает рук

Нужно снижать налогооблажение, повышать уровень сервисов для людей, уровень жизни. Тогда наши граждане, которые сейчас легко перемещаются по миру, точно так же легко — вернутся обратно.

А нам сегодня в России нужны и воины, и труженики, и айтишники. У нас не хватает рук. Ведь, по разным оценкам, нашу страну покинуло от нескольких сотен тысяч человек до нескольких миллионов.

И еще остается угроза того, что будут уезжать и дальше при определенных обстоятельствах. Количество тех, у кого есть загранпаспорта, визы, средства, чтобы уехать, измеряется миллионами.

Люди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. 27.09.2022 / РИА «Новости»

Избежать экономических потерь

Важно понимать вот что: чтобы человек вернулся, ему должно быть выгодно возвращаться.

Так может стоит Министерству обороны совместно с другими ведомствами разработать окончательный «рейтинг профессий», которые в последнюю очередь призываются в рамках мобилизационных мероприятий? И соответственно, самые квалифицированные — если что — пусть и остаются на своей квалифицированной работе.

Ведь каждый человек, которого забрали с рабочего места — это потеря для экономики. И если один производит условно на тысячу рублей в день, то другой — на миллион. Наносится урон государственному бюджету из-за недополученных налогов.

И одно дело — если человек уехал и живет в другой стране, но работает на российскую компанию, тогда потери для нашей страны вообще-то минимальные. Такой человек только что не потребляет на территории России, а так, в остальном, оказывается включенным в нашу экономику.

Другое дело — если человек работает в иностранной компании. Тогда потери существенные. И боюсь, если тенденция на отъезд будет сохранятся, такие экономические потери будут измеряться как минимум десятыми долями процента, если не целым процентом ВВП. А этот показатель, я напомню, у нас и так — падает.

В общем, есть над чем задуматься. Дмитрий Песков абсолютно прав, нужно возвращать людей домой.