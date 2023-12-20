Общество 20 декабря 2023, 12:00 (обновлено: 20 декабря 2023, 13:19) «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги 2023 года Пресс-служба «Россети Центр»

Читать 360tv в

Пресс-конференция «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» состоялась в Москве. Были подведены итоги 2023 года, озвучены планы на будущее, прозвучали ответы на вопросы журналистов.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества нашей работы, обеспечиваем комфортную жизнь населения страны, предлагая беспрерывное и доступное энергоснабжение, а также наши комплиментарные сервисы», — отметил гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Пресс-служба «Россети Центр»

Компании отвечают за электроснабжение в 20 регионах страны, в которых проживают 25,8 миллиона человек. В пресс-конференции приняли участие более 100 представителей федеральных и региональных СМИ. Кто-то из журналистов задавал вопросы из зала, а кто-то подключился онлайн.

На пресс-конференции показали, как работа организаций выглядит в цифрах. Несмотря на внешние вызовы, в 2023 году энергетики сохранили положительную динамику базовых производственных показателей за последние пять лет. Прогнозируемый уровень потерь к концу года снизится на 3,2 процентных пункта.

«Мы по-прежнему снижаем длительность перерывов электроэнергии — это наша оперативность. Мы активно используем все внедренные за последние годы инструменты. Рассчитываем, что 2023 год мы закончим на уровне реагирования 1,82 часа. То есть любое технологическое нарушение мы устраняем менее двух часов», — рассказал Маковский.

Пресс-служба «Россети Центр»

Длительность и число перебоев снижаются, а доходы компаний растут. По примерным подсчетам энергетиков, выручка по нетарифной деятельности к концу года побьет прежние рекорды, а рост за период с 2018-го по 2023-й составит 282%.

В 2024 году организации планируют внедрить в производство больше отечественных цифровых технологий.

«Хочу сказать с абсолютной уверенностью: наша команда постоянно демонстрирует свою эффективность и подтверждает ее. Мы готовы решать любые масштабные, производственные, государственные задачи», — подчеркнул генеральный директор.

Пресс-служба «Россети Центр»

К конференции подключились не только СМИ, но и потребители — на горячую линию поступило 1350 обращений. Маковский пообещал, что специалисты ответят на все вопросы.