Общество 20 февраля 2024, 17:29 «Роснефть» устроила на ВДНХ тематический день в честь своих сотрудников Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

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«Роснефть» посвятила своим сотрудникам тематический день в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Во время мероприятия, прошедшего 20 февраля, трудовые коллективы обменялись опытом и рассказали о социальных проектах компании.

Событие «Люди — главный приоритет „Роснефти“» приурочили к Году семьи и Дню энергетики на выставке «Россия». На ВДНХ встретились ветераны, молодые специалисты, сотрудники кадровых служб компании и ее предприятий, а также представители трудовых династий, в том числе семья Чесноковых.

История этой династии началась 157 лет назад. Родоначальником стал Павел Дмитриевич Чесноков, прошедший Великую Отечественную войну и работавший главным бухгалтером. Его внука тоже зовут Павел. Он устроился в «Самаранефтегаз», как дед и отец, и сейчас трудится в компании заместителем начальника цеха по добыче нефти и газа. На предприятии Чесноков не только построил карьеру, но и познакомился с женой.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Планируем, что и наши дети пойдут по нашим стопам — другой дороги для них не видим. Самарский регион — нефтегазодобывающий, поэтому нефтяники здесь всегда были уверенными в себе и в завтрашнем дне своих детей. Профессия нефтяника в нашем регионе всегда считалась почетной и уважаемой», — отметил Павел.

Чесноковы — не единственная трудовая династия «Роснефти». Всего в компании работают представители 27 таких семей, а их общий стаж превышает 7,5 тысячи лет.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

«Основное достижение компании — это люди, в первую очередь. Ничего бы не было возможно, если бы у нас не работала наша огромная, дружная, такая разная семья „Роснефти“, которая реализует колоссальные достижения и успехи», — подчеркнула вице-президент по кадровым и социальным вопросам — директор Департамента кадров НК «Роснефть» Наталия Минчева.

Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“» Пресс-служба ПАО «НК „Роснефть“»

В павильоне компании на выставке «Россия» представили корпоративные проекты «Лучший по профессии», «Дети — наше будущее» и «С заботой о людях». А творческие коллективы «Роснефти» выступили с музыкальными и вокальными номера, а также показали зрителям мюзикл о нефтедобыче.