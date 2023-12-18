Общество 18 декабря 2023, 17:05 «Роснефть» разыграла новый автомобиль на главной сцене ВДНХ ПАО НК «Роснефть»

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Розыгрыш нового автомобиля Lada Granta состоялся на главной сцене ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Машину разыграли компания «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.

Акция «Выиграй автомобиль от команды LADA Sport ROSNEFT» стартовала 1 декабря. Участниками стали обладатели специальных листовок, которые выдавали с каждым чеком за оплату на АЗС «Роснефти» в Москве, во время хоккейных матчей на «ЦСКА Арене» или в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

«Хочу отметить, что на Granta мы в свое время выиграли командный чемпионат России и выиграли дубль. Мой сокомандник Владимир Шешенин стал чемпионом России, а я стал вице-чемпионом России как раз-таки на Granta. Поэтому машина отличная!» — отметил пилот команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов.

ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть»

Гостей ВДНХ ждало выступление уникальной вокальной группы «Квартет Про» — одного из проектов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «Белый пароход». Кроме главного приза на сцене разыграли комплект формы от команды LADA Sport ROSNEFT, наборы автомобилиста и моторное масло. Ключи от новой Lada Granta, уже заправленной высокооктановым бензином Pulsar-100, получил москвич Илья Фроликов.

«Ранним утром я ехал на работу, заправился, и мне выдали купончик», — рассказал победитель розыгрыша.

ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть»

Выиграть призы можно до конца этой недели на тематических квизах в павильоне «Роснефти». В течение всей выставки «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года, гости могут ощутить себя за рулем самого быстрого автомобиля LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы, а также познакомиться с пилотами команды и узнать их истории успеха.

ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть»

Также в павильоне «Роснефти» на ВДНХ выставили гоночный болид LADA Sport ROSNEFT — Lada Vesta Sport TCR, мощностью 340 лошадиных сил. В уличной части экспозиции посетителей ждут автомобиль Lada Niva Sport T2, преодолевший тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и серийная машина с форсированным 16-клапанным двигателем Lada Vesta Sportline SW Black.

ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть» ПАО НК «Роснефть»

«Роснефть» стала генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT в 2015 году. Компания активно участвует в развитии отечественного автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а на автомобильный рынок вышел ряд инновационных продуктов.