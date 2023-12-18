18 декабря 2023, 17:05
«Роснефть» разыграла новый автомобиль на главной сцене ВДНХ
Розыгрыш нового автомобиля Lada Granta состоялся на главной сцене ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Машину разыграли компания «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT.
Акция «Выиграй автомобиль от команды LADA Sport ROSNEFT» стартовала 1 декабря. Участниками стали обладатели специальных листовок, которые выдавали с каждым чеком за оплату на АЗС «Роснефти» в Москве, во время хоккейных матчей на «ЦСКА Арене» или в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.
«Хочу отметить, что на Granta мы в свое время выиграли командный чемпионат России и выиграли дубль. Мой сокомандник Владимир Шешенин стал чемпионом России, а я стал вице-чемпионом России как раз-таки на Granta. Поэтому машина отличная!» — отметил пилот команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов.
Гостей ВДНХ ждало выступление уникальной вокальной группы «Квартет Про» — одного из проектов Фонда поддержки одаренных детей и молодежи «Белый пароход». Кроме главного приза на сцене разыграли комплект формы от команды LADA Sport ROSNEFT, наборы автомобилиста и моторное масло. Ключи от новой Lada Granta, уже заправленной высокооктановым бензином Pulsar-100, получил москвич Илья Фроликов.
«Ранним утром я ехал на работу, заправился, и мне выдали купончик», — рассказал победитель розыгрыша.
Выиграть призы можно до конца этой недели на тематических квизах в павильоне «Роснефти». В течение всей выставки «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года, гости могут ощутить себя за рулем самого быстрого автомобиля LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы, а также познакомиться с пилотами команды и узнать их истории успеха.
Также в павильоне «Роснефти» на ВДНХ выставили гоночный болид LADA Sport ROSNEFT — Lada Vesta Sport TCR, мощностью 340 лошадиных сил. В уличной части экспозиции посетителей ждут автомобиль Lada Niva Sport T2, преодолевший тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и серийная машина с форсированным 16-клапанным двигателем Lada Vesta Sportline SW Black.
«Роснефть» стала генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT в 2015 году. Компания активно участвует в развитии отечественного автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а на автомобильный рынок вышел ряд инновационных продуктов.
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