Общество 05 июня 2023, 15:32 «Роснефть» провела экофестиваль для детей Донбасса на берегу Ладожского озера Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

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Экофестиваль «Путешествуйте с заботой о природе» для детей Донбасса прошел в Ленобласти на берегу Ладожского озера 3 июня. Экологическое мероприятие организовала компания «РН-Северо-Запад» — оператор розничной сети «Роснефть» в Северо-Западном регионе.

Фестиваль, прошедший в рамках корпоративной волонтерской программы «Роснефти», приурочили сразу к двум праздникам — Дню защиты детей и Дню эколога. Мероприятие у бухты Владимировская собрало юных гостей из ЛНР и ДНР, а также детей участников спецоперации и волонтеров компании-организатора. Кроме того, на экофествиаль пригласили семьи участников программы лояльности «Семейная команда» АЗС «Роснефть».

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Экологи «РН-Северо-Запад» разработали для гостей насыщенную образовательно-игровую программу. Семейные команды прошли познавательно-игровые локации по различным направлениям природного туризма.

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Участникам фестиваля рассказали, как путешествовать на машине или велосипеде с заботой о природе. Посетители мероприятия узнали, какой транспорт можно использовать для продолжительных дистанций, какой — для быстрых перемещений, а где лучше пройтись пешком.

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Гости получили ответы на вопросы, что такое экотропы, и как вести себя в заповедных местах, чтобы сохранить экосистему. Дети не только узнали об экологических тропах Ленобласти, но и создали собственную — с необходимой туристической инфраструктурой.

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Волонтеры «РН-Северо-Запад» рассказали, как «Роснефть» помогает изучать и сохранять редкие краснокнижные виды. Юным натуралистам напомнили о бережном отношении к редким животным и объяснили, почему именно белый медведь стал символом программы лояльности «Семейная команда» сети «Роснефть».

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Цель фестиваля — привить детям экопривычки, которые помогут сохранить природу чистой. Для участников подготовили лекции и квесты.

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Мероприятие состоялось в загородном комплексе «Владимировский». Здесь можно комфортно отдохнуть всей семьей. Компания создала для этого всю необходимую инфраструктуру — современный отель, автозаправочную станцию нового формата с кафе «Зерно» и плавучую АЗС для водного транспорта.

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

Праздник завершился награждением: детям вручили грамоты, раскраски и конструктор из переработанного пластика как закрепление пройденного материала.

Пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад»

«Роснефть» не только устраивает экомероприятия, но и работает, заботясь об окружающей среде. Компания постоянно увеличивает объем производства и продажи топлива с улучшенными экологическими характеристиками. Благодаря этому суммарные выбросы в атмосферу снизились почти в два раза.