Общество 12 апреля 2024, 12:41 «Росконгресс» представит проект «Потенциал страны. Карьера» на Молодежном дне ПМЭФ «Росконгрес» запустит агрегатор карьерных возможностей для молодежи на ПМЭФ Пресс-служба фонда «Росконгресс»

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Международный молодежный экономический форум пройдет в последний день ПМЭФ-2024. Для собравшихся на мероприятии студентов, аспирантов, ученых, молодых предпринимателей, управленцев и других гостей фонд «Росконгресс» представит новый проект «Потенциал страны. Карьера». В его рамках потенциальные работодатели расскажут о программах трудоустройства, а кандидаты узнают о карьерных возможностей на специальной ярмарке вакансий.

Новый проект фонда станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив «Росконгресса».

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«Участие в проекте „Потенциал страны. Карьера“ — это возможность для компаний рассказать о собственных рекрутинговых программах и карьерных лестницах, обсудить тренды и проблемы в сфере трудоустройства и внести свой вклад в общее дело создания кадрового потенциала страны», — рассказал председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Он подчеркнул, что запуск проекта дополнит новый формат Молодежного дня ПМЭФ и внесет свой вклад в создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодежи на постоянной основе, а также поможет сформировать молодой кадровый резерв для ведущих компаний России.

«Потенциал страны. Карьера» — это технологичная ярмарка вакансий, в которой соберут все предложения и программы от компаний — участников ПМЭФ для студентов и молодых специалистов. Кроме того, найти себе работу смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Стажировки, вакансии и программы обучения соберут в едином чат-боте и представят на площадке ПМЭФ в последний день.

Фонд «Росконгресс» с 2020 года разрабатывает и внедряет в жизнь проекты по поддержке молодежи, в сфере образования и построения карьеры: «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», карьерный проект Hunter’s Day и другие. Все они входят в единую систему, направленную на развитие кадрового потенциала страны.

Особое внимание уделяют школьникам, студентам и молодым специалистам, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим сложности с учебой или трудоустройством, в том числе людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.