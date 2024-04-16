Эксклюзив 16 апреля 2024, 17:14 «Роль играют деньги». В Иркутской области пожилого блогера с женой-инвалидом лишают жилья В Куйтуне блогера-миллионника Перевалова с женой-инвалидом выгоняют на улицу Игорь Перевалов / Соцсети

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Шестидесятилетний блогер-миллионник из Иркутской области Игорь Перевалов вместе с женой-инвалидом и внучками рискует оказаться на улице. Мужчину выгоняют из дома-мастерской, договор на аренду которого он заключил с бывшим главой поселка Куйтун еще в 2022 году. В разговоре с «360» Перевалов рассказал, что больше пойти ему некуда.

Игорь Перевалов — резчик по дереву. Несколько лет он живет в здании детсада вместе с женой Екатериной. Там же мужчина оборудовал мастерскую: изготавливает поделки из дерева и бисера, снимает свою работу на видео и выкладывает в Сеть.

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Благодаря блогу мастер смог заработать немного денег и отправить жену в санаторий на лечение, теперь Екатерина может ходить, но ей постоянно нужны дорогие лекарства. Однако теперь супруги рискуют оказаться на улице.

Что произошло?

Перевалову предложили переехать в нежилое здание, обустроиться там, а затем его выкупить два года назад. Но недавно позвонили из службы судебных приставов и потребовали в течение нескольких дней освободить помещение.

«В напряжении. Со всех сторон давят, суд должен быть <…> За свет как с юрлица что-то насчитали. За два месяца — 150 тысяч долгов, по-моему, повесили», — рассказал Игорь.

Он признался, что ему даже закрыли выезд из России.

Тут же живу, где дали, в этом же помещении. Неделю назад приставы вызывали, дали пять дней. Я говорю: «Где у вас постановление?» Нету. Они мне прислали штраф на пять тысяч. Хотят все поперекрывать. Я говорю: «А за что? У нас идут еще разбирательства. Откуда вы взяли, что я должен быстренько покинуть это здание?» Игорь Перевалов

Администрация никак не поддерживает пенсионера. Ему остается только идти на улицу, другого жилья у супругов Переваловых нет.

«Я жил в бараке, но не в своем, а у дочери. Потом там все пришло в негодность», — добавил блогер.

Дом давно должны были расселить, но возникла проблема — не было технического паспорта. Барак вообще не стоял на балансе, никто ничего не мог сделать. Заниматься техпаспортом поручили жителям, но это оказалось им не по карману.

Довели до торгов и бросили

Затем Игорю предложили переехать в здание сада. Там провели свет, Перевалов получил два гарантийных договора, в том числе под мастерскую. Мужчине сказали, что он может уже обустраиваться, а на торгах выкупить здание — оно будет считаться собственностью.

«Довели меня как раз до торгов. Полгода они тянули. Я ходил каждую неделю как на работу туда. Осталось два-три дня — „Саянский бройлер “ зашел в торги. <…> Я, конечно, стал бить тревогу. Эти торги противозаконные отменили. И все. Тут же прилетела комиссия: „Вы нарушили, вы же здесь живете в этом помещении“», — пояснил пенсионер.

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После этого начали расторгать договор и выгонять мужчину. О том, что ему как раз позволили жить в здании и говорили вкладываться в него, никто слушать и не хотел. Начались суды.

«Еще пока разборки идут, а они меня уже все выселяют. Мне уже предписание дали, чтобы я [помещение] освободил», — добавил собеседник «360».

В противном случае «придут и внаглую» выгонят. Чтобы остаться на прежнем месте, администрация должна перевести здание из муниципального в жилое помещение.

Ну, естественно, я выкуплю, как они говорили. Они оценили [помещение], когда на торги выводили, в 310 тысяч рублей. Игорь Перевалов

В здании сада, помимо Игоря, живут его внучки от старшей дочери и жена.

«Ну и супруга со мной, а куда ж я без нее. Мы ее подняли на ноги, сейчас ходит <…> В субботу собирается ехать в область на проверку, чтобы проконсультироваться. Естественно, берем лекарства дорогостоящие, мази какие надо. Аж из Китая заказываем!» — подчеркнул пенсионер.

«Бороться до последнего!»

Перевалов продолжает вести блог. Каждое утро просыпается в пять утра и устраивает прямые эфиры в социальных сетях, параллельно занимаясь работой. У него бывают заказы, иногда отзывчивые фанаты присылают подарки или просто предлагают помощь.

«Пока есть шанс, будем бороться до последнего! Пока под руки не возьмут и не выкинут на улицу, мы будем стоять на своем!» — заверил мастер.

Он сам не понимает, как так вышло. Признался, если бы заранее знал, что так получится, то не вкладывался бы в здание сада — на обустройство уже потратил около двух миллионов рублей. Так бы Игорь мог купить себе другой дом.

«Роль играют деньги. Кто-то присмотрел, обогатиться захотели, вот и все», — констатировал Перевалов.

Пенсионер общался с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Тот обещал помочь, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Пытался подключить следственный отдел — в итоге все закончилось отпиской.