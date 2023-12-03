Общество 03 декабря 2023, 19:25 Родитель всегда прав, но лишь для ребенка. Как правильно выстроить диалог с учителем Детский психолог Наумова: родители не должны обесценивать педагога Unsplash

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В Мурманской области 15-летняя девочка совершила суицид. В предсмертной записке школьница обвинила в случившемся педагога. Зачастую авторитет учителей обесценивают сами родители, что сказывается на учебном процессе и атмосфере в школе. Так ли это на самом деле, «360» выяснил у экспертов.

Презирают как преподавателя

Тело 15-летней девочки обнаружили в Полярных Зорях вечером 30 ноября. Дома у школьницы обнаружили записку, в которой говорилось об учительнице истории, сообщил Telegram-канал Baza.

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«Дети боятся, ненавидят и презирают вас как преподавателя. Вы доводите детей до нервных и панических атак», — написала школьница.

Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Алевтина Андреева в беседе с «Аргументами и фактами» отметила, что конфликты в школах — не редкость. Причин, которые могут привести к серьезным последствиям, всегда достаточно.

«С развитием интернета дети сталкиваются с дополнительными рисками. К ним добавляются и те, что были всегда — они связаны с детско-родительскими отношениями, неумением решать конфликты», — подчеркнула она.

«Девальвация» учителя

Член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала родителей не обсуждать с детьми их учителей. Если взрослые ругают педагогов дома при ребенке, то, приходя в школу, ученики теряют к преподавателям уважение. В итоге это сказывается и на атмосфере на уроках, и на учебном процессе.

«И после этого мы хотим, чтобы они приходили в школу, слушались учителя, дисциплина была, воспринимали учителя как личность. Но этого не произойдет, если дома происходит такая девальвация учителя!» — заявила Аиткулова.

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Чем грозит обесценивание педагога

Очень важно, чтобы родители не обесценивали педагога, рассказала «360» детский психолог Наталья Наумова. Она объяснила, что для ребенка очень важно мнение мамы и папы. Поэтому, если родители пренебрежительно относятся к педагогу, то, как правило, и у ребенка не складывается авторитетное отношение к учителю.

«Важно, чтобы родители все-таки не настраивали детей против учителей, а вместе с ребенком разбирали ситуацию, спрашивали: „Что ты почувствовал, когда учитель ответил?“. Иногда учителя бывают неправы, а иногда это лишь восприятие ребенка», — объяснила Наумова.

Именно поэтому важно выяснить, есть ли у школьника проблемы. Если это так, следует пойти в школу, разобраться, действительно ли это проблема или просто недопонимание. Нужно помочь ребенку и преподавателю найти общий язык и выстроить благотворный педагогический процесс, чтобы школьник смог спокойно обучаться, а не настраиваться на то, что все вокруг какие-то не такие.

«Это абсолютно не помогает ребенку в образовании, а также не помогает ребенку и с тем, чтобы в дальнейшем выстраивать адекватные отношения с другими людьми», — заключила собеседница «360».

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Родитель для ребенка всегда прав

Говорить о том, что все конфликты с учителями берут начало от разговоров родителей, неверно. Но частный случай обесценивания педагогов родителями имеет место быть, рассказала «360» учитель, профориентолог Наталья Тихонова. Обсуждая дома педагогов при детях, родитель всегда будет прав, но лишь для ребенка. На это есть две причины.

Родитель в большинстве случаев является авторитетом для ребенка, и поэтому его мнение всегда правильное. В случае, когда родитель ругает или обесценивает педагога, он априори становится на сторону ребенка, что для последнего выгодно, и он присоединяется к этой точке зрения. Всегда легче найти виноватого, чем искать проблему в себе.

Даже в семейной психологии есть «пунктик» о том, что нельзя ругаться или унижать достоинство родителей, ибо ребенок «примкнет» к удобному для него мнению. С ситуацией в педагогике все так же, добавила Тихонова.

«Диванные критики, к сожалению, есть всегда. И это детская позиция — пойти и „побурчать“ дома, пожаловаться мужу, жене, ребенку, коллегам на педагога, а не идти и с глазу на глаз разговаривать и обсуждать сложившуюся проблему», — отметила она.

Родитель не педагог

Падение авторитета учителей обсуждают последние 10 лет, с тех пор как пошла тема о том, что «учитель — это услуга», заявила «360» детский, подростковый психолог Елена Лосева.

Очень частый такой конфликт в школе возникает на тему, что родители рассказывают учителю, как учитель должен учить его ребенка. Хотя в данном случае профильное образование не у родителей со всеми квалификациями, сертификатами и прочим. Елена Лосева психолог

Иногда педагоги идут на уступки и делают так, как просят родители. Однако в итоге добиться желаемого результата не получается именно из-за того, что родитель не преподаватель и местами требует несуразные вещи. Даже в таком случае законные представители ребенка обвиняют учителей.

«При этом в США есть официальная статистика, что самая частая причина ухода учителей из профессии совсем — это конфликт с родителями. У нас такой официальной статистики нет, но по опыту это одна из очень частых причин взаимодействия с родителями», — добавила Лосева.

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Принижение педагога — это очень сложная тема, поскольку действительно бывают откровенно плохие учителя. Об этом свидетельствует статистика, уточнила собеседница «360». При этом есть родители, которые не понимают, что делает преподаватель.

«Им это кажется неправильным, хотя на самом деле это не так, потому что квалификация родителей не позволяет оценить на должном уровне действия учителя», — подчеркнула Елена Лосева.

Слушая пренебрежительное обсуждение педагога дома (а дети слышат все), это, естественно, накладывает отпечаток. Однако проверить это статистически практически невозможно, заключила она.