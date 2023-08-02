Эксклюзив 02 августа 2023, 01:36 «Ритуал на защиту». Жителей Батайска напугали женщины со свечами возле подъезда дома Жителей Батайска напугали проводившие ритуал возле подъезда жилого дома женщины Телеканал «360»

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Жителей одного из домов в Батайске напугали неизвестные женщины, которые собрались ночью у подъезда и провели некий ритуал. Они обращались к неизвестному богу и просили «обуздать тех, кто обижает внука». Устроившая обряд женщина рассказала «360», что так она хотела защитить своего внука от нападок других детей.

Ритуал на защиту

По словам женщины, ее внука избили дети из семей, проживающих в том подъезде, перед которым проводился ритуал. Женщина отметила, что несколько раз подходила к бабушке одного из мальчиков, и просила ее поговорить с ребенком, но та ничего не сделала.

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«Я как любая бабушка сделала оберег, защиту на внука, чтоб его никто не бил. Я просила их пять раз, чтоб моего внука не трогали», — рассказала женщина о проведенном ритуале.

Она отметила, что нападки на детей происходили и раньше. По словам женщины, конфликт длится столько, сколько они здесь живут. Своим действием женщина только хотела оберечь внука от рукоприкладства.

При этом женщина заявила, что готова примириться в любой момент. Для этого бабушке другого мальчика нужно просто прийти к ней и поговорить.

Налетели и стали кричать

Бабушка мальчика, которого обвиняют в избиении ребенка, рассказала, что внука женщины никто не бил. По ее словам, мальчик поскользнулся, и его тапок перекрутился, оказавшись на голени.

Женщина вспомнила, что ей позвонили в домофон и попросили выйти, но когда она переступила порог своей квартиры, на нее налетела устроившая позже ритуал соседка и стала кричать. Тогда собеседница «360» не понимала в чем дело.

«Я не пойму суть, потому что я только вышла из дома. Дети мои на улице. Я ей просто сказала, что не надо кричать», — рассказала бабушка одного из участвовавших в конфликте детей.

По ее словам, пока она спускалась к налетевшей на нее женщине присоединились другие люди, они оскорбляли и унижали ее, тогда собеседница «360» не выдержала и стала кричать на них в ответ. Как рассказал ее внук, никто из детей не бил мальчика.

«Он подошел к крану на улице, открыл его, поскользнулся на воде и из-за этого у него тапок перекрутился на ноге и натянулся, он пошел к маме, а потом <…> рассказал, что его избили и тапочек натянули», — сказал мальчик.

В истории предстоит разобраться сотрудникам полиции. Они уже провели беседу с организовавшей ритуал женщиной и опросили соседей семьи.