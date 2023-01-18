Эксклюзив 18 января 2023, 21:42 Решения Украины равны ограничениям от ИГИЛ. Владлен Татарский — о введенных против него санкциях Военкор Татарский о санкциях Украины: это как запрет на въезд к ИГИЛ Телеканал «360»

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Автор Telegram-канала и военный корреспондент Владлен Татарский попал в новый санкционный список украинских властей вместе с еще 197 известными деятелями. Всем фигурантам на 10 лет запретили въезд на Украину, а также пользоваться активами, которые остались на территории страны. В беседе с корреспондентом «360» Ольгой Мациевской военкор не исключил, что Украина может передать свои списки странам Евросоюза, чтобы и там ввели ограничения.

Украинские санкции

Военкор Владлен Татарский подчеркнул, что воспринимает Украину как террористическое государство. Поэтому реакция на введенные против него санкции у него такая же, как если бы ему запретили въезжать на территорию, подконтрольную «Исламскому государству»*.

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«На меня это никак не повлияло. Украина — это террористическое государство, и я не хочу иметь с ним ничего общего. У меня нет никаких активов, но даже если бы теоретически они были, то власти давно решили все эти вопросы: арестовали всю собственность, какую могли, и завели на меня кучу уголовных дел», — заявил Татарский.

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Он признался, что первое уголовное дело против него завели на Украине за мошенничество. Ему нужно было погасить кредит за квартиру в Донецке, но так как он ушел на передовую, где, естественно, нет банкоматов, деньги отправить не мог.

«Украина может сколько угодно составлять эти списки. Но я не понимаю, зачем они вообще заморачиваются. Они убивают людей, ту же Дарью Дугину, без всяких санкций. Поэтому не стоит обращать на это внимания», — отметил военкор.

Последствия санкций

Татарский отметил, что раньше не понимал работу следователей, которые выезжали на места, попавшие под обстрел украинских боевиков в Донецке. По его словам, сначала он считал это глупостью, а понимание пришло позже.

«Теперь в плен может попасть человек, который причастен к этим обстрелам. Да, сейчас проходят обмены, но после победы они прекратятся, а этих людей можно будет судить. Может быть, украинские власти тоже считают, что санкционные списки станут лекалами для введений санкций в Евросоюзе», — не исключил военкор.

Татарский добавил, что у него есть пример — журналист Дмитрий Стешин, который попал в личный санкционный список английской королевской семьи.

На вопрос о том, почему Украина начала запрещать латинские буквы Z и V, когда у жителей и без того много проблем, Татарский ответил, что в запрещении символики есть толк. Так власти Украины показывают, что готовы к бескомпромиссной борьбе, пока Россия их окончательно не надломит.

Теории заговора

Отдельно Татарский рассказал о появившихся вокруг его Telegram-канала теориях заговора, связанных, в том числе с отставкой бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Я нахожусь в местности, где ловит только мобильная связь и нет интернета. Позвонил и сказал, что меня не будет два дня. Человек, который мне помогает вести Telegram-канал, опубликовал эту новость в тот же момент, как такое же сообщение о пропаже на два дня появилось на канале Юрия Подоляки», — рассказал военкор.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.