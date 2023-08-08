Эксклюзив 08 августа 2023, 12:10 «Решать вопросы станет легче». Названы последствия возможного назначения субсидий семьям на аренду жилья Риелтор Борисов: субсидии для молодых семей выведут рынок аренды из серой зоны Freepik

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Риелторские компании предложили правительству России выплачивать субсидии на аренду жилья в размере до 30% семейным парам, которые состоят в официальном браке более трех лет. Это удачная инициатива, которая защитит арендаторов и собственников и позволит вывести рынок аренды из серой зоны, отметил в беседе с «360» юрист, риелтор, эксперт по недвижимости, руководитель отдела продаж агентства ЦСИИ Герман Борисов.

При этом он не исключил, что стоимость аренды вырастет, но она «все равно будет выгоднее».

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По мнению Борисова, такое решение, если его примут, станет стимулом прежде всего для тех арендодателей, которые давно хотели стать самозанятыми и декларировать доход.

«В белой зоне легче решаются вопросы, и собственник будет воспринимать все более адекватно. Когда все более стабильно, прозрачно и понятно, это стимулирует. Будет использоваться госреестр всех объектов аренды. Инициатива выгонит „случайные“ компании с рынка», — рассудил собеседник канала.

Он отметил, что для получения субсидии понадобится составить грамотный договор аренды с привлечением юриста. Это поможет избежать ошибок и несуразиц в документах, обезопасит от внезапного выселения. Согласно Гражданскому кодексу, выселить арендатора можно только через три месяца, даже вопросы с неуплатой денег нужно решать через суд.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук, с которым также пообщался «360», высоко оценил предложение риелторских компаний.

«Его противники могут говорить, что такие щедрости будут достаточно существенны для бюджета, но с позиции жизненных ситуаций эти средства важны», — подчеркнул он.

Склянчук назвал инициативу нужной.