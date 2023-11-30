30 ноября 2023, 15:15
Репетиция шоу «Самый Новый год, не так ли?» прошла в Москве
На днях на киностудии «Мосфильм» прошла репетиция и презентация образов новогоднего представления «Киноелка» — «Самый Новый год, не так ли?». В этом году шоу посвятили 100-летию главной киностудии страны.
Киностудия представит уже 11-й по счету спектакль. Мероприятия пройдут сразу в двух павильонах «Мосфильма», рассказала продюсер проекта «Киноелка» Татьяна Гаврилова. В одном из них пройдет само представление, а в другом появится роскошная рождественская деревня.
Это будет арт-пространство с мастер-классами, выставкой костюмов, сказочного реквизита.
Татьяна Гаврилова
продюсер проекта «Киноелка»
Лазеры и фейерверки
В этом году организаторы мероприятия решили создать интерактивный мультимедийный мюзикл. В центре сюжета — Дед Мороз и его команда. В самый ответственный момент, по их словам, с ними произойдет нечто невероятное.
В этом году шоу будет ярким. Постановка пройдет с масштабными светодиодными экранами, лазерной графикой и фейерверками. В декоре пространства используют свыше 200 000 светодиодов.
«Нет плохих героев!»
Над нарядами работает известный художник по костюмам «Мосфильма». В копилке Натальи Моневой — премии «Ника», «Золотой Орел» и десятки фильмов, в том числе — «Любовь и голуби».
«В этом году у нас очень интересные ткани, и по цвету они сочные, праздничные. У нас нет плохих героев, они замечательные, добрые, но немножко расшалились», — отметила она.
Традиционно в проекте «Киноелка на Мосфильме» примут участие звезды отечественного кино и телевидения — актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный по ситкому «Воронины», и телеведущий Дмитрий Хрусталев. В рамках проекта у каждого из них есть своя благотворительная программа. Артисты приглашают на спектакль детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Премьера «Киноелки» состоится 23 декабря, финальный показ пройдет 8 января. Кроме самого мероприятия гости киностудии смогут посетить экскурсию по «Мосфильму».
Москва 2023
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