Общество 30 ноября 2023, 15:15 Репетиция шоу «Самый Новый год, не так ли?» прошла в Москве Организаторы проекта «Киноелка на Мосфильме»

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На днях на киностудии «Мосфильм» прошла репетиция и презентация образов новогоднего представления «Киноелка» — «Самый Новый год, не так ли?». В этом году шоу посвятили 100-летию главной киностудии страны.

Киностудия представит уже 11-й по счету спектакль. Мероприятия пройдут сразу в двух павильонах «Мосфильма», рассказала продюсер проекта «Киноелка» Татьяна Гаврилова. В одном из них пройдет само представление, а в другом появится роскошная рождественская деревня.

Это будет арт-пространство с мастер-классами, выставкой костюмов, сказочного реквизита. Татьяна Гаврилова продюсер проекта «Киноелка»

Лазеры и фейерверки

В этом году организаторы мероприятия решили создать интерактивный мультимедийный мюзикл. В центре сюжета — Дед Мороз и его команда. В самый ответственный момент, по их словам, с ними произойдет нечто невероятное.

В этом году шоу будет ярким. Постановка пройдет с масштабными светодиодными экранами, лазерной графикой и фейерверками. В декоре пространства используют свыше 200 000 светодиодов.

Организаторы проекта «Киноелка на Мосфильме» Организаторы проекта «Киноелка на Мосфильме» Организаторы проекта «Киноелка на Мосфильме» Организаторы проекта «Киноелка на Мосфильме»

«Нет плохих героев!»

Над нарядами работает известный художник по костюмам «Мосфильма». В копилке Натальи Моневой — премии «Ника», «Золотой Орел» и десятки фильмов, в том числе — «Любовь и голуби».

«В этом году у нас очень интересные ткани, и по цвету они сочные, праздничные. У нас нет плохих героев, они замечательные, добрые, но немножко расшалились», — отметила она.

Традиционно в проекте «Киноелка на Мосфильме» примут участие звезды отечественного кино и телевидения — актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный по ситкому «Воронины», и телеведущий Дмитрий Хрусталев. В рамках проекта у каждого из них есть своя благотворительная программа. Артисты приглашают на спектакль детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Премьера «Киноелки» состоится 23 декабря, финальный показ пройдет 8 января. Кроме самого мероприятия гости киностудии смогут посетить экскурсию по «Мосфильму».