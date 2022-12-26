Общество 26 декабря 2022, 00:43 Реорганизация армии, пожар в приюте Кемерова, Зеленский в США. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 19 по 25 декабря 2022 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу выступил за постепенное увеличение призывного возраста до 21 года и увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Президент России Владимир Путин предложения одобрил. Пожар в частном доме престарелых в Кемерове привел к гибели 22 человек. Все они были постояльцами приюта, открытого пастором-евангелистом. Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в США. Поездку и маршрут держали в тайне до последнего дня.

Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны. / РИА «Новости» Пожар в приюте Кемерова унес жизни 22 человек. / Пресс-служба МЧС Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. / РИА «Новости» Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение в Донбассе. / РИА «Новости» Путин дал пресс-конференцию по итогам Госсовета. / Пресс-служба Кремля Стрельба в Париже в курдов привела к беспорядкам. / РИА «Новости» Умер юморист Александр Пономаренко. / Публичное достояние

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Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 19 по 25 декабря 2022 года, — в фотогалерее «360».

Срочникам поднимут возраст

Расширенное заседание коллегии Минобороны прошло в среду, 21 декабря. С докладом об основных итогах 2022 года и планах на 2023-й выступил глава ведомства Сергей Шойгу. Он заявил, что необходимо постепенно переходить к повышению возраста призывников с 18 лет до 21 года и увеличить предельную планку до 30 лет.

По словам министра, численность Вооруженных сил нужно нарастить до 1,5 миллиона человек, а количество контрактников увеличить до 695 тысяч.

Ответом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет создание военной группировки на северо-западе России, заявил Шойгу. Он добавил, что также необходимо создать Московские и Ленинградские военные округа, отдельный армейский корпус в Карелии и разместить в Херсонской и Запорожской областях три мотострелковые дивизии

Все предложения поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства тоже дал ряд распоряжений, которые касались военных. Российский лидер призвал учесть ошибки частичной мобилизации и по-новому выстроить всю систему призыва. Начать он предложил с военкоматов.

Накопленный опыт бойцов в спецперации нужно систематизировать и включить в планы подготовки войск. Также нужно изучить информацию о военной технике НАТО, которая используется в зоне СВО, чтобы подготовить качественный ответ.

Дополнительно российский лидер поручил проработать вопрос повышения боевых возможностей Воздушно-космических сил. Путин добавил, что боеспособность и совершенствование ядерной триады продолжится, а российская армия решит все поставленные перед ней задачи.

Пожар в приюте Кемерова

Жертвами пожара в частном приюте для инвалидов и престарелых в Кемерове стали 22 человека. Еще шесть человек пострадали, но медики забрали в больницу только двоих. Их состояние врачи оценили как тяжелое. Приют работал без разрешительных документов, а с постояльцами не заключали договоров.

В региональном главке МЧС сообщили, что 7 декабря арендатор помещения не пустил инспектора Государственного пожарного надзора для проверки соблюдений правил безопасности.

Сгоревший дом принадлежал местной жительнице, которая сдавала его в аренду. Приют в доме открыл пастор местной Евангельской христианской церкви. После задержания следователи предъявили ему обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В качестве предварительной версии причины возникновения огня назвали нарушение правил обращения с электроприборами. Также выяснилось, что пожарных на тушение вызвали с опозданием. Поэтому дом сгорел почти полностью. МЧС России заявило, что инициирует возвращение лицензий о пожарной безопасности подобным социальным учреждениям.

Министерство социальной защиты Кузбасса заявило, что еще в прошлом году направило заявление следователям с просьбой проверить странный приют, так как поступила жалоба, что там орудует секта.

Тайный визит Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стал неожиданностью для американских чиновников. О предстоящих переговорах с американским лидером Джо Байденом и выступлении Зеленского в Конгрессе знал только ограниченный круг лиц. Даже маршрут, по которому отправился президент Украины, скрывали в тайне. По даннным СМИ, Зеленский воспользовался американским военным самолетом. Администрация Белого дома обозначила тему переговоров, как беседа о «справедливом мире».

Еще до посадки самолета с главой Украины власти США уже объявили о новой военной помощи. Джо Байден подписал меморандум о выделении транша на закупку вооружений для ВСУ на один миллиард долларов. Второй пакет предоставил Пентагон. В него вошли 850 миллионов долларов, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в ходе переговоров лидеры России и Украины не проявили никакой готовности к тому, чтобы прислушаться к требованиям России. А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что прошедшая в Вашингтоне встреча доказала: ни США, ни Украина не готовы к мирному решению конфликта.

Ранение в день рождения

Работающий в Донбассе бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение во время обстрела Донецка украинскими боевиками. Он заявил, что ему в спину прилетел осколок снаряда, но позвоночник не задет. Он добавил, что в результате обстрела погиб его помощник Михаил Бридасов.

Присутствовавший на встрече с Рогозиным депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что все произошло в гостинице, куда прилетели три снаряда. Политик не исключил, что ВСУ действовали по наводке. А настоящей целью был премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Донецкие врачи помочь раненному не смогли, его перевезли в больницу Ростова-на-Дону, а оттуда отправили в Москву, где собрался консилиум. Помощник Рогозина заявил, что в его теле застрял металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров. Также у пострадавшего диагностировали контузию. Операцию бывшему главе Роскосмоса проведут в ближайшее время. Сам он после выздоровления планирует вернуться в Донбасс.

Заявления Путина

Президент России Владимир Путин на этой неделе кроме участия в коллегии Минобороны также посетил Минск и съездил в Тулу, где встретился с главами предприятий Оборонно-промышленного комплекса. Но самым неожиданным оказалось его выступление на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета, посвященного молодежной политике.

Многие уже сравнили это с посланием президента Федеральному собранию, которое в этом году не состоялось. Сам Путин объяснил эту ситуацию чрезвычайно высокой загрузкой и большим количеством событий. Он подчеркнул, что обращение состоится в начале 2023 года.

В своем выступлении Путин отметил, что сложившаяся ситуация не помешает России реализовать свои планы. Он добавил, что страна прошла 2022 год уверенно. Экономические показатели оказались лучшими среди всех стран G20, а общее снижение оказалось всего 2,5% ВВП. Главным приоритетом на 2023 год глава государства назвал развитие инфраструктуры.

Комментируя спецоперацию президент России отметил, что это вынужденная мера, а военные стоят на защите суверенитета страны и простых людей. Путин добавил, что любой конфликт рано или поздно закончится диалогом. Россия к этому шагу готова. Осталось дождаться этого понимания от тех, кто противостоит нашей стране.

Стрельба и беспорядки в Париже

Пожилой мужчина устроил стрельбу в десятом округе Парижа около курдского культурного центра. От полученных ран скончались три человека, еще трое, в том числе сам стрелок, попали в больницу с ранениями.

Прокуратура сообщила, что подозреваемый в стрельбе дважды привлекался за нападение на мигрантов. В первый раз он избежал наказания благодаря поданной апелляции, но во второй раз его отправили в тюрьму, откуда он только недавно освободился.

Курдскую диаспору заявление прокуратуры не убедило. Они вышли на протестную акцию, а когда полиция пыталась их прогнать, они начали бросать камни. Правоохранители применили слезоточивый газ, что только усилило беспорядки. При столкновениях пострадали пять сотрудников полиции.

Пока курды бушевали на улицах, стрелка перевели в психиатрическое отделение. Рассмотрение дела назначили на понедельник, 26 декабря.

Умер юморист Александр Пономаренко

Участник юмористического дуэта «Братья Пономаренко» Александр Пономаренко умер после тяжелой формы онкологии желудка. Диагноз ему поставили летом 2021 года. Артист перенес 10 курсов химиотерапии и несколько операций, но продолжал выступать.

Народный артист России Владимир Винокур рассказал, что искал для артиста врачей, пытался помогать. По его словам дуэт, в котором выступал Пономаренко, стал продолжателем старой традиции Мирова и Новицкого, Тарапуньки и Штепселя, но уже в современных условиях.

Своими воспоминаниями о последней встрече с Александром Пономаренко поделился заслуженный артист России Николай Лукинский. По его словам, с братьями он выступал на концерте в Сочи летом этого года.

Артист театра «Кривое зеркало» и режиссер Михаил Церишенко подчеркнул, что он единственный, кто мог различать братьев-близнецов, потому что тесно дружил с Александром.

Похороны юмориста пройдут в его родном Новочеркасске 26 декабря. Администрация города заявила что окажет любую помощь его семье.