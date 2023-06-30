Эксклюзив 30 июня 2023, 22:43 Без лишних трат. Как выбрать время для ремонта, чтобы не разориться Строительный эксперт Васильев: летом многие ремонтные работы на 15-20% дороже, чем зимой Unsplash

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Лето — пора не только отпусков, но и ремонтов. Благоприятные погодные условия и свободное время становятся главными факторами в решении начать строительство или преображение своих домов в летние месяцы. Однако это может оказаться совсем не выгодным. Почему летний ремонт быстрее опустошит ваши кошельки и какая пора самая экономичная, читателям «360» рассказал основатель и генеральный директор АО «Главснаб», строительный эксперт Федор Васильев.

Далее — прямая речь.

Если говорить о стоимости ремонта в целом, то все зависит от того, какой ремонт вы планируете — эконом-вариант, то есть простой косметический ремонт, либо это капитальный ремонт или дизайнерский ремонт премиум-класса, который предполагает большой расход стройматериалов, использование дорогих отделочных и декоративных материалов, услуги дизайнера и так далее.

Это, конечно, влияет на стоимость, поэтому многие задаются вопросом: почему ремонт может стоить дороже, чем квартира? Многие факторы влияют на стоимость — состояние помещения или здания, размер, месторасположение, а также, конечно, сезонность.

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Лето: удобно, но невыгодно

Ценник на многие ремонтные работы летом может быть на 15-20% дороже, чем зимой. Дело в том, что летом, когда тепло, многие люди стремятся заливать фундаменты, строить дома, облагораживать сады, ремонтировать и обустраивать коттеджи, возводить беседки и террасы.

Когда нет дождей и лето жаркое, то в июне и июле всегда очень востребованы фасадные, кровельные, земляные работы. Далее, в августе–сентябре, вектор смещается в сторону монтажа отопительного оборудования, запуска тепловых систем, чтобы успеть до морозов.

Большинство людей планируют комплексный ремонт квартир на лето, чтобы была возможность проконтролировать ход работ во время отпуска.

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Еще многие рассуждают по принципу «работайте, солнце еще высоко», то есть летом привлекает длинный световой день. Хотя многие не задумываются, что даже несмотря на длинный световой день, уровень шума и время работы строителей превышать нельзя.

Тем не менее ввиду массового спроса летом свободных рабочих становится меньше, и их стоимость повышается.

Клиенты начинают предлагать большие заказы, и специалисты уходят на более крупные суммы, а по мелким и средним заказам наблюдается сильное удорожание.

Кроме того, есть работы, которые мастера не будут делать в сезон дождей — например, крыть крышу. А элементарные работы на открытом воздухе, такие как установка снегозадержателя или любые другие небольшие или экстренные работы на открытом воздухе, зимой будут стоить дороже.

Кстати, это миф, что приобретение и установка пластиковых стеклопакетов зимой дешевле. Теоретически на окна возможна скидка от продавца, которые и так подорожает к зиме за счет общего роста цен, но монтажные работы на морозе точно не будут стоить дешевле.

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Новогодний стройбум

Помимо летнего ремонтного бума, дороговато обойдется ремонт и накануне новогодних праздников. В этот предпраздничный период многие стремятся обновить интерьер квартир и домов, покрасить стены, придать жилью новый облик, так как это обновление интерьера и обстановки в какой-то степени помогает начать новый год с чистого листа.

Также люди бывают заинтересованы, получив предновогодние премии, вложить эти средства в ремонт и поскорее завершить все ремонтные работы до праздников. Кто-то в погоне за новогодними скидками закупает обои и срочно затевает большой ремонт.

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Естественно, в условиях всеобщего ажиотажа и цены на ремонтные работы подскакивают. Кроме того, не всегда есть в наличии в магазинах необходимые элементы для декора, либо ожидание поставки материалов слишком долгое из-за повышенного спроса.

В общем, предновогодняя пора — не лучшее время для размеренного и качественного ремонта.

Без рывков и лишних трат

Наиболее благоприятное время для ремонта внутри помещений с февраля по май — к этому времени можно спокойно скопить необходимую сумму, согласовать дизайн-проект, найти ремонтников, закупить стройматериалы, а затем спокойно и размеренно выполнить запланированные работы «без рывков» и лишних трат.

Если речь идет о квартире, то начать лучше с внутренних работ по выравниванию полов и стен, делать электрику, а с наступлением тепла уже приступать к чистовым работам. Конечно, внешние уличные работы, которые все же приходятся на лето, лучше запланировать, и договориться с мастерами на конкретную сумму и даты, желательно заранее подписать с ними договор.