Эксклюзив 01 апреля 2024, 23:52 «Религиозная или этническая подоснова». Юрист объяснил, что поможет в будущем избежать терактов Юрист Хаминский: во всех терактах сегодня присутствует этнокомпонент Freepik

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В любых террористических актах сегодня присутствует этнокомпонент. Об этом «360» заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что власти Таджикистана в целях оказания России помощи и содействия в расследовании теракта в подмосковном «Крокусе» пошли на беспрецедентный шаг. Сотрудники СК РФ непосредственно проводят процессуальные действия на территории этой страны. Местные правоохранители оказывают им всестороннюю поддержку, также действия следователей координирует глава государства Эмомали Рахмон.

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По словам юриста, такой подход помогает снять напряженность и не допустить распространения ксенофобии в обществе.

«С террористическими актами нужно начинать бороться значительно раньше того момента, когда они начинают происходить. Спецслужбы любой страны должны уметь четко различать лагерь для проведения военно-спортивных игр и базу для подготовки террористов и диверсантов», — заявил Хаминский.

По его мнению, важнейшую роль в недопущении террористических преступлений играет как профилактика, так и оперативная работа. Важно установить методы и способы вербовки, определить точки контакта потенциальных исполнителей и организаторов, а на основании полученных данных разработать и реализовать план по выявлению и ликвидации террористических ячеек.

Мы видим, что большинство совершенных в современной России терактов имеют религиозную или этническую подоснову. При этом мы не можем закрыть границу страны «железным занавесом». По этой причине на одно из первых мест выходит международное сотрудничество в правоохранительной сфере. Александр Хаминский юрист

Хаминский подчеркнул, что особенно это касается взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из государств, откуда постоянно прибывают трудовые мигранты.

Не менее важным фактором эксперт назвал повышение эффективности борьбы с этнической преступностью внутри страны. Сейчас учетом мигрантов занимаются одни подразделения органов внутренних дел, а раскрытием преступлений и поимкой преступников — другие. Это сильно затрудняет проведение и обобщение результатов профилактических и оперативно-розыскных мероприятий.