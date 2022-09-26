Главное о третьем дне голосования на референдумах о присоединении к России | 360°

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Viber Референдумы в Донбассе признали состоявшимися. Главное о третьем дне голосования Референдумы в ЛНР и ДНР признали состоявшимися. Что надо знать о третьем дне голосования Arnaud Jaegers/Unsplash. com

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Подошел к концу третий день референдумов по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В республиках Донбасса уже проголосовали более половины жителей, поэтому процесс волеизъявления признали состоявшимся. Как проходило голосование и что происходило за пределами избирательных участков — в материале «360».

Какой была явка на участках

По итогам третьего дня референдума в Луганской и Донецкой народных республиках проголосовали более половины жителей. Это значит, что плебисцит уже признали состоявшимся, а его итоги в любом случае одобрят.

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«Явка по республике по окончании сегодняшнего дня составила, это у нас третий день голосования, 76,09%. По спискам избирателей по республике получили 1 035 422 бюллетеня», — уточнила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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Она добавила, что за воскресенье на российских участках проголосовали 85 916 жителей Луганской Народной Республики.

«Сегодня подошел к финалу третий день нашего голосования <…> По состоянию на сегодня, за три дня явка составила 77,12%. Если считать в численном выражении, то это 1 202 855 человек», — подвел промежуточные итоги глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. По его словам, в числе лидеров — территориальная избирательная комиссия (ТИК) Володарского района, где проголосовали 82,339% жителей. В Першотравневом районе (ТИК № 12) проголосовали 85,3%, добавил он.

Свои голоса отдали и более половины жителей Запорожской области. Участие в референдуме по вопросу вхождения в состав России приняли 51,55% избирателей, сообщило агентство «Интерфакс». В статистике учли тех, кто проголосовал за рубежом, уточнила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

Явка по итогам трех дней голосования в Херсонской области составила почти 49%.

«Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91% от списочного состава избирателей», — заявила глава ЦИК региона Марина Захарова. Всего в списке избирателей там числится 750 тысяч человек.

Что рассказали иностранные наблюдатели

Избирательные участки в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, а также в России посетили международные избиратели. Они отметили правильную организацию процесса и поделились мнением о ходе голосования.

В ДНР эксперты не выявили ни одного нарушения, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Все абсолютно легитимно <…> Порой они даже сами удивлены, насколько здесь все демократично происходит», — рассказал Пушилин. Он добавил, что плебисцит посетили 129 наблюдателей из разных государств, в числе которых Германия, ЮАР и Венесуэла.

Наведались наблюдатели и в Луганскую Народную Республику. Там за ходом голосования пристально следят эксперты из Нидерландов, Египта, Бразилии, Словакии, Белоруссии, Камеруна и других стран.

О высоком уровне организации референдума в Подмосковье заявил наблюдатель из Ирака Набиль Абдалла Каят аль Кая. По его словам, обстановка на участках спокойная, а жители всех четырех регионов (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей) могут принять участие в определении судьбы своих родных территорий.

Побывал в Подмосковье и наблюдатель из Того. Он подчеркнул, что организаторы соблюли необходимые нормы для проведения голосования.

«Это исторический момент для регионов. Они делают важный выбор», — заявил он.

В Запорожской области побывал наблюдатель из Венесуэлы Себастьян Агобян Лопес. Он заявил, что на Западе манипулируют информацией о референдумах, поэтому важно донести до мира правду.

«То, что мы видим на этом референдуме, — это как население определяет свою судьбу в мирной форме и в соответствии с принципами демократии», — подчеркнул он.

О чем рассказали участники референдума

Пришедшие на избирательные участки заявили, что надеются на скорое присоединение к России. В этом они видят гарантию возвращения к мирной жизни.

«В подвалах жили, просидели в подвале 51 день. Практически невозможно было находиться. Маленький ребенок, старшему тоже тяжело все это психологически перенести», — рассказала жительница Харькова Ольга. Она выразила надежду, что после оглашения результатов референдума жить на освобожденных территориях станет легче.

По словам жителя Енакиева Валерия Мудрова, Донбасс сделал свой выбор еще в 2014 году, а теперь люди пришли подтвердить свое решение.

«Мы хотели быть в составе Российской Федерации, мы считаем себя русскими людьми и будем надеяться, что мы все-таки станем частью России», — рассказал мужчина.

Жительница Донецка рассказала, что с 2014 года власти Украины фактически узаконили унижение русскоязычных людей. Местное население заставляли разговаривать на украинском языке.

«Хочется пожить хорошо. Я думаю, что благодаря референдуму все поменяется и в нашей жизни, и жизни Донецкой области в лучшую сторону», — отметила она.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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