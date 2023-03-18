Эксклюзив 18 марта 2023, 10:48 Редакция выживших. Как живет и работает команда телеканала в Донецке Главред телеканала в Донецке рассказала о работе редакции в условиях обстрелов

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Постоянная угроза обстрелов и страх за коллег и близких — в таких условиях работают журналисты телеканала «Юнион» в Донецке. Сотрудники называют себя редакцией выживших. Выпуски новостей записывают из подвала. Но, несмотря на трудности, команда не останавливает работу. Людям нужна информация о происходящем и надежда, что ситуация обязательно изменится.

Прилетало по 20–40 «Градов»

Старая команда телеканала, которая существовала до 2014 года, полностью подчинялась властям Украины, а после распалась. Сейчас здесь работают обычные журналисты, которые стали военкорами, хотя никогда не думали, что им придется освоить такую опасную и непростую профессию.

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Корреспондент «360» Елена Кононова побывала в гостях у редакции — в атмосферном офисе в Донецке. Главный редактор телеканала Виктория Мельникова продемонстрировала заделанные фанерой окна. Их не стало после очередного обстрела.

«Декабрь был очень сложный. Прилетали „Грады“ (снаряды, выпускаемые из РСЗО „Град“, — прим. ред.) Буквально по 40, по 20 ракет в секунду. Накрывали», — поделилась она.

Во время атак со стороны ВСУ сотрудники телеканала спускались по лестнице с третьего этажа в более безопасное место. Оставаться на месте было равнозначно гибели. Но и этот эвакуационный путь ничего не гарантировал. На лестничных пролетах видны повреждения от осколков.

Мельникова добавила, что ее родной город — Горловка. Там остались жить ее родители. Этот населенный пункт постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских военных, а в 2014 году попал в окружение боевиков ВСУ.

«Туда не доставляли ни еду, никакие грузы. Тогда батальоны „Спарта“ и „Восток“ проложили дорогу жизни в Горловку», — напомнила собеседница «360».

Где обстрелы — связи нет

Военный корреспондент Данила показал защитные средства, которые используют сотрудники, — каски и бронежилеты. Носить их — не прихоть, а необходимость. Не имея необходимой защиты, можно получить травмы и на месте ЧП уже после обстрела.

«У нас были случаи, когда оператор приехал на место съемки. А там было повреждено остекление. И просто осколок стекла выпал. И за счет того, что он был в бронике, не пострадал. То есть это уже последствия обстрела. Иногда происходят вот такие непредсказуемые вещи», — рассказал он.

По словам Мельниковой, журналисты редакции не раз попадали под обстрелы. Все находились в постоянной тревоге за коллег. Плюс не всегда можно друг до друга дозвониться — проблемы со связью по-прежнему есть.

«Это такие нервы. Пьешь успокоительные. Звонишь. А там, где обстрелы, нет связи, не можешь дозвониться. Был такой случай, когда мои коллеги отправились на раздачу гуманитарки в освобожденный поселок. И как только он приехали, по ним начали точечно стрелять», — рассказала она.

На Западе пишут о Донбассе, не зная, о чем говорят

Главред добавила, что ее поражает освещение ситуации в Донбассе в западных СМИ, которые пишут о самообстрелах и других не укладывающихся в голове вещах.

«Западный, якобы цивилизованный мир пишет, что это мы сами себя обстреляли. Из Макеевки обстреляли Донецк. Да что они понимают в этом? Они здесь были?» — возмутилась она.

Говоря о ситуации в Артемовске, главред уточнила, что сотрудники уже общались с беженцами из этого города. Люди рассказывали, как украинские боевики буквально открывали на них охоту. Не давали выходить из подвалов совсем.

«Они в подвалах уже несколько недель жили — и живут, кто там остался. Их уже приучили украинские террористы. Если ты выйдешь, то получишь пулю в голову. Над жилым сектором летают дроны. То есть малейшее движение — и туда прилетает», — пояснила Мельникова.

Журналистка призналась, что у нее самой есть уже немало историй, когда она находилась на волоске от гибели. Совсем недавно в городе вспоминали жертв обстрела в марте 2022 года, когда ВСУ выпустили по центру Донецка ракету «Точка-У». Тогда на месте погибли более 20 человек, свыше 30 пострадали.

«И вот буквально за 15 минут до этого я там проезжала. Ну, то есть жизнь в Донецке — это, наверное, жизнь моментом. Вот то, что сейчас происходит. А то, что будет завтра, до конца неясно нам», — заключила главный редактор.