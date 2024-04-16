Эксклюзив 16 апреля 2024, 23:51 Реабилитация и помощь. Директор центра «Люберецкий» развеяла страхи об аутизме у детей Директор центра «Люберецкий» Кортхонджия: аутизм передается на генном уровне Телеканал «360»

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Диагноза аутизм не стоит бояться, в современной медицине существуют эффективные методы лечения для таких пациентов. О помощи этим людям и их реабилитации рассказала директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Тея Кортхонджия в беседе с ведущей «360» Юлией Минаковской.

Аутизм связан с генетикой

По словам специалиста, аутизм является довольно тревожной темой не только в Люберецком районе, но и по всей России. По статистике, за последние 20 лет количество пациентов с расстройством аутистического спектра выросло. Это происходит на генетическом уровне, и врачи еще не знают, как полностью вылечить заболевание. При этом его можно установить на ранней стадии.

«Это проявляется, когда ребенок не хочет быть в социуме, он обособлен, отдельно играет, смотрит мимо своей мамы. То есть, он не может контактировать с детьми, ему сложно находить общий язык. Все считают, что это какая-то замкнутость, но это не замкнутость ребенка. <…> И поздно начинает разговаривать», — объяснила собеседница Минаковской.

Если вовремя пройти реабилитацию, социализацию ребенка в обществе можно смягчить.

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Программы реабилитации, введение в социум

Кортхонджия рассказала про разные программы для детей-аутистов в центре. Это арт-терапия, песочная терапия, занятия с психологом и логопедом. Специалисты занимаются не только с маленькими пациентами, но и с их семьями.

В учреждении набирают чутких, добрых и внимательных специалистов. Родители особенных детей возлагают большие надежды на «Люберецкий», команда сотрудников в центре делает все, чтобы их оправдать. Многие клиенты остаются довольны результатом и оставляют благодарности работникам.

«У нас была девочка. Она не могла ни ходить, ни держать голову, ни держать ручку в руках. Была на вертикализаторе (вспомогательное устройство, позволяющее пациентам принимать вертикальное положение — прим. ред.). <…> Через год эта девочка сама начала садиться в машину», — объяснила директор.

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Дети и родители — одна команда

Собеседница «360» рассказала, что в учреждении используют спецоборудования: различные тренажеры, беговые дорожки, мотомеды и многое другое. Пациентов постепенно вводят в социум, чтобы им удавалось находиться в обществе без отрицания. Психологи и логопеды прорабатывают с детьми определенное поведение в социальной среде. Многие пациенты очень одаренные, хорошо поют, имеют творческий подход к вещам и безграничную фантазию.

Однако для достижения хорошего результата важно трудиться не только специалистам, но и родителям особенных пациентов. Дети много проводят времени с семьей. Специально для их родных центр проводит разные мероприятия и предоставляет полезные сертификаты. Также с мамами и папами пациентов работают психологи.