Общество 19 декабря 2022, 22:02 На развитие видеоигровой индустрии в России захотели выделить $50 млрд. Куда их лучше вложить Эксперт по видеоиграм Кузьменко: необходимо спонсировать обучение специалистов видеоигр РИА «Новости»

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Российские власти, по некоторым данным, планируют выделить на развитие отечественной видеоигровой индустрии 50 миллиардов долларов. Речь идет о создании подконтрольного государству разработчика и издателя. Эксперты уверены, что в первую очередь нужно вкладываться в образование школьников и студентов, которые потенциально смогут занять места покинувших Россию специалистов.

Создание нового разработчика

Правительство обсуждает системные меры поддержки отечественной видеоигровой индустрии до 2030 года, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии.

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По данным издания, на встрече были глава АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ) Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, помощник профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев, сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, в том числе VK и Innova.

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Согласно документам, власти приступили к обсуждению нового федерального проекта под названием «Игровая индустрия будущего». Его ответственным руководителем будет Максим Паршин, куратором — Дмитрий Чернышенко.

Финал Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Московской области. / РИА «Новости»

Речь шла о создании центра координации отрасли, которым станет АНО ЦЭ. Организация будет ответственной за разработку нормативных актов и отраслевых стратегий. Также должен появиться центр компетенций. Его функции будет выполнять университет «Иннополис»: подготовка программы для специалистов и проведение исследований. Должен создадут центр стратегического развития индустрии, роль которого исполнит «Росгейм».

Средства на восстановление индустрии видеоигр

На восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран — разработчиков игр планируют потратить семь миллиардов долларов до 2030 года. По более амбициозному сценарию вложить нужно 20 миллиардов долларов. В случае же самого масштабного, «лидерского сценария», потребуется 50 миллиардов долларов.

Последний вариант предполагает, что к 2030 году российские игровые студии будут конкурировать с мировыми лидерами, а государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».

Зрители во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS: GO в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

По данным «Коммерсанта», в аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили, что Минцифры получило задачу «проработать эти вопросы до 20 февраля». В ведомстве подтвердили, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Там подчеркнули, что с большой вероятностью финансирование будет идти за счет внебюджетных средств — «игровая индустрия обладает большим инвестиционным потенциалом».

Чего хочет добиться Россия

К 2030 году российские студии должны выпустить 25 AAA-игр. Это высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 миллиарда рублей на каждый. В планах и 40 AA-игр для компьютеров и консолей. Это проекты с бюджетом до 1,6 миллиарда рублей. Более того, отечественные организации выпустят к 2030 году две новые игровые консоли.

Занять в индустрии планируют 40 тысяч человек. Согласно материалам «Коммерсанта», через семь лет в России должно появиться пять «геймдев-городов».

Современные реалии

На сегодня в России остался всего десяток студий, которые могут выпускать AAA-проекты. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор и основатель студии Cyberia Nova (разрабатывает игру «Смута») Алексей Копцев.

«Рынок, можно сказать, обнулился. Большая часть студий, чтобы продолжить работу, переехала за рубеж, а новые только предстоит основать», — пояснил он.

В нынешнем состоянии отечественная видеоигровая индустрия не сможет выполнить поставленные задачи, считает основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев.

«С учетом того, что ряд крупных студий, а вместе с ними и специалисты, покинули РФ, нужно сконцентрироваться не на выпуске определенного числа продуктов к какому-то сроку, а на сохранении и мотивации тех, кто остался», — подчеркнул он.

Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS: GO в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. / РИА «Новости»

По его словам, для восстановления индустрии и создания новых команд необходимо несколько лет. Продемонстрировать качественный продукт смогут лишь в 2024–2025 годах.

Региональный руководитель по России и СНГ, издательская компания Techland, Максим Маслов в разговоре с «360» также отметил тяжелое состояние игровой индустрии в стране после введения антироссийских ограничений. Поскольку сфера глобальная, создатели игр рассчитывают продавать свой продукт на мировом рынке. Когда же для российских разработчиков закрываются каналы сбыта, программы поддержки становятся жизненно необходимыми.

Куда лучше вложить деньги

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с «360» рассказал, что в связи с санкциями практически все зарубежные компании покинули отечественный игровой рынок.

Теперь все, что касается видеоигр, сейчас в России, по большей части, относится к серому импорту. Отечественные же игровые разработчики, в отличие, например, от представителей кинематографа, ориентируются не на внутренний, а на мировой рынок. Игра создается одинаково понятной и русскому, и американцу, и китайцу. Ведь вся российская игровая индустрия до некоторых событий составляла не больше 3% от мировой.

«Если говорить про отечественную игровую индустрию, то к ней можно применить расхожую фразу „Что мертво, умереть не может“. <…> То, что у нас появляются подобные инициативы — именно по поддержке отечественных разработчиков, — на мой взгляд, очень правильно. Ведь многие компании, которые действительно занимались и успешно на российском рынке производством видеоигр, по понятным причинам передислоцировались в другие страны, где подобную разработку вести гораздо проще», — пояснил Кузьменко.

Участник финала Континентальной лиги League of Legends в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Московской области. / РИА «Новости»

Однако, подчеркнул он, большой вопрос, остались ли еще в России кадры, способные заниматься такого рода разработками. Ведь в стране до сих пор даже на уровне государственных учреждений нет ни одного университета, где преподают профессию геймдизайнера. В связи с этим геймдизайнерам и становятся просто любители игр, которые получили самое разнообразное образование — естественно, далеко не профильное.

«Ввести этот профиль, действительно как-то его поддерживать — мне кажется, именно это должно быть первейшей инициативой. Подобные суммы надо в первую очередь тратить не на то, чтобы какими-то непонятными конторами делалось что-то непонятное, <…> а, скорее, именно на то, чтобы выращивать новые кадры. И эти новые кадры уже придут на смену тем, кто по тем иным причинам покинул нашу страну», — отметил Кузьменко.

Маслов же подчеркнул, что необходимо создавать программы не только в университетах, но и в школах. Тогда погружение в киберспорт происходило бы более разумно, ответственно.