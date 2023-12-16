Общество 16 декабря 2023, 14:12 Разгрузить бизнес. Мораторий на проверку бизнеса связал руки вымогателям Профессор Качалов: мораторий на проверки снизил неэтичную нагрузку на бизнес Freepik

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Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Это одна из мер поддержки предпринимательства, которую ввели еще в 2022-м. Профессор Института бизнеса и делового администрирования, президент центра «Ясные Решения» Игорь Качалов объяснил «360», в чем суть моратория и какая от него польза для бизнесменов.

«Действительно, особенно в малый бизнес не могут прийти проверки для того, чтобы фиксировать нарушения. Как правило, после этого бывают такие эксцессы, что останавливается бизнес», — рассказал Качалов.

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Уловки конкурентов и вымогательство

По словам эксперта, часто проверки инициировали конкуренты или контролирующие органы с целью вымогательств. Мораторий ввели как раз для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес со стороны коррупционных органов и других предпринимателей-недоброжелателей.

«Слишком много было жалоб, что проверки неправомерные, делаются либо для того, чтобы выцыганивать деньги под угрозой остановки бизнеса, например, проверки нарушение пожарной или санитарной безопасности. Либо проверки инициируют для того, чтобы отнять бизнес или обрушить продажи своего конкурента. Бороться по-другому было нельзя, поэтому мораторий ввели для того, чтобы снизить вот такого рода неэтичную нагрузку на бизнес», — подчеркнул профессор.

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Для кого работает мораторий

Действие моратория на проверки распространяется на все типы бизнеса — малый, средний и крупный. Исключение — объекты, которые могут быть опасными по мнению контролирующих органов. К ним относятся социальные и промышленные объекты с высоким уровнем риска причинения вреда, например, природного и техногенного характера.

«Исключение, как и в 2023 году, будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны», — сообщила пресс-служба правительства.

Если во время действия моратория к предпринимателю пришла проверка, можно смело писать жалобу.

РИА «Новости»

Какие проверки остались

По данным официального информационного портала «Объясняем.РФ», во время действия моратория останутся лишь плановые санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и пожарные проверки у небольшого закрытого перечня объектов, а также надзор в области промышленной безопасности. Внеплановые допускаются, если есть риск угрозы жизни и здоровью человека, угроза обороне страны и безопасности государства. Но такие контрольные мероприятия согласовывают с прокуратурой.

Остались профилактические визиты, при которых могут проверить работу бизнеса, но не могут выписать штраф и вынести наказание. Не распространяется мораторий на налоговые проверки предпринимателей.

Продлить действующий мораторий на проверки бизнеса поручил президент Владимир Путин. Как отмечали власти, мера уже хорошо себя зарекомендовала и позволила почти в пять раз уменьшить количество проверок. Как отмечал глава государства, нет необходимости «ходить и проверять всех подряд», должен работать рискоориентированный подход. Российский бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований.

Однако регулярные проверки бизнеса на соблюдение требований пожарной безопасности могут возобновить. Глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что это необходимо для недопущения опасных ситуаций. За последнее время в стране произошло много крупных пожаров. В начале декабря в Набережных Челнах загорелся авторынок, огонь распространился почти на семь тысяч «квадратов».