Эксклюзив 15 июня 2023, 17:45 Разговор людей с государством. Для чего создан и как работает «Диалог Регионы» Замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Аблец: задача — упростить связь людей и чиновников РИА «Новости»

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АНО «Диалог Регионы» создали для простого диалога россиян c различными ведомствами, чтобы люди могли напрямую обратиться к чиновникам и задать свой вопрос без бюрократии. Об этом «360» на полях ПМЭФ-2023 рассказала замгендиректора организации Юлия Аблец.

«Задача сделать так, чтобы он проходил максимально бесшовно, комфортно. Чтобы государство получало обратную связь от людей, а людям было удобно обратиться к государству, не обращаясь в госорганы, не занимаясь написанием долгих писем, не ожидая ответа, а зайти, например, в госпаблик своего района или муниципалитета и там обратиться к руководству региона, задав вопросы», — пояснила она.

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Аблец отметила, что не нужно игнорировать интернет, напротив, с помощью прямого общения в соцсетях гораздо проще решить проблемы людей. По ее словам, отпадает необходимость заниматься сбором статистики и анализом: можно по отзывам понять, что происходит на месте. Причем это касается различных сфер от ЖКХ и образования до соцобслуживания и экологии.

«Можно почитать комментарии людей и понять, что в регионе намечается проблема с препаратами для сахарного диабета. Это серьезный звонок, чтобы органы власти приняли решение о перераспределении средств», — добавила она.

Аблец рассказала, что самое сложное — это научить работать госслужащих с интернетом, но есть и исключения. Например, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который стал фактически ньюсмейкером, а в его пабликах можно найти достоверную информацию. Она добавила, что есть и другая возможность общаться с людьми, если по какой-то причине первое лицо органа не может стать публичным в интернете.

«Есть масса способов решить вопрос — сделать паблик администрации и оттуда вещать от имени главы региона. И это может быть органично, можно сделать публичного заместителя, это тоже работает. Ярким примером является Мария Захарова», — рассказала Аблец.

Она добавила, что сейчас организация занимается обучением 150 тысяч администраторов госпабликов. Для них делают короткие блоки обучения, памятки и чек-листы, которые доступны круглосуточно, что и является ключом к успеху.