Расширение профессиональных возможностей. Как врач и учитель связали свою жизнь с IT | 360°

Общество 13 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Расширение профессиональных возможностей. Как врач и учитель связали свою жизнь с IT Врач Лисовский и учитель Ошвинцева рассказали о переходе в IT с сохранением профессий РИА «Новости»

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Переход в IT-сферу для россиян доступен как никогда. Большое количество людей, далеких от программирования, находят для себя курсы, лекции и школы, которые помогают им расширить возможности собственной профессии или найти себя в новой смежной работе. Так произошло с московским хирургом Дмитрием Лисовским и пермской учительницей начальных классов Ларисой Ошвинцевой.

Медицинские IT-решения

Врач-хирург из Москвы Дмитрий Лисовский после двух лет практики перешел на должность преподавателя в медицинский университет.

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После года работы он понял — знаний и обычных таблиц Excel для работы с большим объемом данных недостаточно. Поэтому хирург начал осваивать дополнительные инструменты. Он изучил работу с базами данных, а также языки программирования R и Python. Новые знания помогли Дмитрию начать работу над диссертацией, посвященной IT в медицине.

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«Совмещение компетенций в области медицины и IT позволяет быстро и эффективно работать с первичными, сырыми данными, находить инсайты и тут же использовать в работе (преподавание или написание научных статей) без помощи сторонних специалистов», — рассказал Дмитрий.

Освоивший программирование хирург применяет полученные знания на практике. Он стал участником и победителем чемпионата проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». На прошедших в Ярославской области соревнованиях Дмитрий занял четвертое место, предложив решение задачи по прогнозированию риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациента.

От школьной доски к занятиям онлайн

Преподаватель начальных классов из Перми Лариса Ошвинцева пришла в IT для повышения своей квалификации. Благодаря освоенным навыкам она запустила образовательный проект «Онлайн-студия развития личности». Занимаются там как дети, так и взрослые. Занятия посвящены компьютерной грамотности и развитию творческого мышления.

«Информационные технологии необходимо использовать в обучении, чтобы у детей были широкие возможности наглядно, а главное — интересно изучать учебный материал. Мой проект включает учебные курсы по общему дошкольному, школьному и дополнительному образованию. Учебные курсы состоят из комплекса игровых упражнений. В перспективе я хочу перевести их в интерактив, создать интерактивные обучающие игры», — поделилась Лариса.

Свои силы преподаватель пробует во многих конкурсах. В прошлом году она заняла первое место в командном хакатоне «Цифровой прорыв», а в этом году — седьмое место и вошла в число призеров в чемпионате для специалистов «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

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