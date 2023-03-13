Общество 13 марта 2023, 09:00 Распространенные детские раковые заболевания и их симптомы

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Поскольку дети — это наше будущее, мы должны стараться сделать для них все возможное. Профессор Фунда Чорапчиоглу, руководитель группы по лечению рака у детей в сети клиник Acıbadem, утверждает, что рак, наблюдаемый у взрослых, также может быть у детей в возрасте от 0 до 18 лет. Скорость развития и лечения рака у детей отличается от аналогичного у взрослых, и шанс полностью и точно выявить онкологические заболевания на ранней стадии и полностью их устранить намного выше, чем у взрослых.

Как ребенок заболевает раком?

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Ответ на этот вопрос неизвестен. Научные исследования показали, что некоторые виды рака вызываются дефектами слияния генов.

Лейкемия — это рак крови, самый часто встречающийся вид онкологического заболевания. При обнаружении у детей бледности, слабости, утомляемости, необъяснимых кровоподтеков и покраснений следует обратиться к врачу для проверки показателей крови.

Необходимо обратиться к врачу при обнаружении неожиданной припухлости на любом участке тела, особенно в области шеи, подмышек и паха у детей. Если этот отек не вызван воспалением, его следует исследовать на лимфому. Она представляет собой рак лимфатических узлов и является наиболее распространенным онкологическим заболеванием у детей после лейкемии.

К сожалению, опухоль головного мозга занимает третье место среди онкологических заболеваний у детей. Повышение внутричерепного давления подозревают у детей, которые просыпаются утром с головной болью и рвотой в постели еще до того, как встанут. При возникновении таких ситуаций следует обратиться к врачу.

Еще одним распространенным видом рака у детей, который прогрессирует незаметно и может быть обнаружен только случайно, является нейробластома. Эта опухоль, развивающаяся в брюшной полости, со временем медленно растет и покрывает брюшную полость. Профессор Чорапчиоглу приводит пример того, что иногда эти опухоли могут быть обнаружены в брюшной полости ребенка во время планового обследования беременных, проводимого, когда ребенок еще находится в утробе матери. После рождения ребенку незамедлительно оказывается медицинская помощь.

Если переломы костей происходят после травм, которые обычно не приводят к переломам, как от падения и удара, то следует насторожиться в отношении опухолей костей. Потому что кость, в которой развилась опухоль, может стать более восприимчивой к переломам, а также может вызывать необъяснимую боль.

Встречаются также опухоли, поражающие почки, печень и другие ткани. Если у ребенка обнаружено неожиданное образование, следует проконсультироваться с врачом.

Дети с диагнозом «рак» проходят серьезное лечение в онкологической службе Acıbadem, которая находится в клинике «Маслак» и обслуживает только онкобольных детей. В длительном процессе лечения врачи делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя настолько комфортно, чтобы сказать: «Это мой дом».

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большой Якиманке, 26. По всем вопросам туда можно обратиться и по телефонам +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram, где вы можете задать интересующие вопросы и записаться на прием врача.

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