Эксклюзив 27 апреля 2023, 13:15 Раскрыты цены на услуги популярных российских TikTok-блогеров. Сколько зарабатывают Клава Кока и Даня Милохин Даня Милохин и Клава Кока вошли в число самых высокооплачиваемых TikTok-блогеров России РИА «Новости»

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Популярные российские TikTok-блогеры не перестают зарабатывать на своих именах. В распоряжении «360» оказались расценки на рекламные интеграции поднявшихся на социальной сети молодых людей по состоянию на конец 2022 года. Одними из самых высокооплачиваемых оказались Даня Милохин и Клава Кока.

Выяснилось, что заказать интеграцию у звезды TikTok не так дорого, как могло бы показаться.

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Уехавший из России Даня Милохин оказался одним из самых дорогих вариантов. Его путь к популярности лежал через один из первых в России TikTok-домов Dream Team House. Но настоящий успех пришел после песни «Я дома», которая стала вирусной.

Сейчас у живущего в Дубае Милохина можно заказать рекламу минимум за 200 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от сроков и сложности проекта.

Чуть дешевле обойдется выступление Лизы Анохиной. Но здесь можно с уверенностью сказать, что девочка отлично поет, а также обладает актерским мастерством и харизмой. Тем более что никуда из России она не уезжала. Минимальная цена интеграции у Анохиной начинается от 190 тысяч рублей.

Давно уже не блогер, а настоящая артистка Клава Кока может начать вести переговоры с заказчиками, которые готовы к минимальной расценке в 786 тысяч рублей.

РИА «Новости»

В отличие от того же Милохина, пробивная девушка зарабатывала свою популярность упорным трудом, записывая альбомы, работая на телевидении. Сегодня она — неотъемлемая часть российского шоу-бизнеса, и такие расценки вполне объективны.

Следом за ними по стоимости сотрудничества идет известный российский актер театра и кино, блогер Андрей Гайдулян. В 2019 году он вошел в тройку топ-10 интересных пользователям знаменитостей TikTok в России. За сотрудничество с артистом придется заплатить 150 тысяч рублей.

Чуть ниже расценки на рекламную интеграцию оказались у блогера Романа Каграманова. Он — известный певец, комик, актер, исполнитель собственных песен, блогер. Творчеством он занимался с самого детства, однако все изменилось в 2016 году. В одной из соцсетей он разместил записи первых композиций, а вскоре — организовал собственную группу. Однако настоящую популярность он получил после участия в телепроектах «Новая звезда» и «Песни-2». Сегодня сотрудничество с ним стоит около 110 тысяч рублей.

Сотрудничество с еще одной яркой представительницей TikTok, которая успела стать популярной не только в России, но и за рубежом, Мишель Кеннели обойдется в 95 тысяч рублей. В 2015 году девушка решила покорить просторы YouTube, запустив собственный канал. Изначально она устраивала пранки и челленджи, делала распаковки подарков, а также делилась полезными лайфхаками. Через два года Кеннели начала записывать песни, а в 2020 году подписала контракт с агентством Talent X, учредившим Sway House, а затем стала частью XO Team.

А вот певица, композитор и автор-исполнитель Рита Дакота отличилась сдержанностью в расценках. В 2007 году девушка приехала из Минска в Москву для участия в «Фабрике звезд». Именно этот проект сделал ее известной. Со временем ее песни начали покупать такие исполнители, как Елка, Зара и Светлана Лобода. Сегодня ее рекламная интеграция стоит всего 40 тысяч рублей.

Самые демократичные цены оказались у Джейн Кравитц. Начиная свою карьеру как ведущая собственного шоу на YouTube «Поем как ваш любимый певец», она заработала миллион подписчиков, которые продолжают внимательно следить за артисткой теперь уже в ее разговорных видео. Стоимость рекламной интеграции начинается от одной тысячи рублей.

Еще одна девушка просит за аналогичные услуги всего 14 тысяч рублей. Это блогер из TikTok Полина Лэнс. В 2021 году она напугала своих поклонников, когда объявила об уходе из Sweet House. Впрочем, причина оказалась проста: девушка вышла замуж.