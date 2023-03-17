Важное 17 марта 2023, 22:57 Ранний срок беременности назвали поводом для декрета. Но активная жизнь важна для будущей мамы Неонатолог Злобина: уход женщины в декрет в первом триместре может привести к адинамии Pxhere

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Русская православная церковь предложила отправлять беременных россиянок на первом триместре беременности в отпуск. Это срок, когда у женщины возникает токсикоз и общее недомогание. Но ранний декрет несет больше опасностей для будущих мам. У беременной женщины может возникнуть адинамия — синдром внезапной слабости, а снижение подвижности грозит застоями в малом тазу, что плохо влияет на плод.

Опасный период

В первом триместре беременности женщинам необходима особая защита. Поэтому в этот период стоит предусмотреть возможность ухода в декретный отпуск, считает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

На заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере он отметил, что в первом триместре женщины испытывают физическое недомогание. А по данным Минздрава, в 37% беременностей случаются выкидыши или замирание плода на ранних сроках.

«В этой связи необходимо в целях охраны здоровья беременных женщин предусмотреть право на декретный отпуск в первом триместре беременности», — процитировал Лукьянова ТАСС.

Дело в том, что многие женщины отказывают себе отдыхе и переносят токсикоз и другие недомогания «на ногах». О необходимости увеличения декрета еще в январе говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании в Госдуме.

Пусть работают

Первый триместр у некоторых женщин отягощен ранним токсикозом, пояснила неонатолог Татьяна Злобина. Среди симптомов головокружение, слабость и плохое самочувствие.

«Но, мне кажется, хоть я и не владею статистическими данными, таких женщин не самый большой процент. Посадка женщины в декрет в первом триместре может привести к бичу современности — адинамии», — отметила эксперт.

Кроме того, снижение подвижности в первом триместре ведет к застойным явлениям в малом тазу. Это может пагубно влиять на развитие плода, подчеркнула неонатолог.

«Так что мое личное мнение — пускай работают», — высказалась Злобина.

Депутат Госдумы восьмого созыва, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный предположил, что рассмотрение идеи «раннего декрета» в ближайшее время маловероятно. Он пояснил, что инициатива может быть полезной и нужной, однако она требует соответствующего финансирования.

«Такого финансирования, к сожалению, сейчас у государства нет. Идея мне кажется хорошей, предложение тоже кажется правильным. Но это очень трудно реализовать в настоящий момент», — пояснил депутат.

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Беременность — не болезнь

Сегодня беременным женщинам предоставляется поддержка для сохранения плода. Но все регламентировано, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Она пояснила, что работающая женщина при недомогании может оформить больничный и привести самочувствие в порядок, имея на руках лист нетрудоспособности. Если беременная девушка официально не работает, то ей также окажут необходимую врачебную помощь.

«Это даже не оговаривается. Будет ли поддержано, что женщина забеременела и сразу идет в декретный отпуск или преддекретный отпуск, пока не могу сказать», — отметила парламентарий.

По ее мнению, демографическая ситуация сейчас сложилась крайне катастрофическая. Но беременность — это нормальное явление.

Беременность — не болезнь. <…> Мир существует, потому что женщина рожает. И беременность — это нормальное состояние любой женщины. Татьяна Соломатина. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

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Стимул для повышения рождаемости

Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин поддержал идею предоставить беременным женщинам ранний декретный отпуск.

«При наших проблемах с демографией, конечно, любая инициатива, направленная на то, чтобы поддержать женщин, является важной. И я ее приветствую. Я не очень хорошо знаю медицинскую сторону вопроса, но если действительно есть такие показания медицинские, то я думаю, что было бы замечательно, если бы наши законодатели такой закон приняли», — отметил он.

Но, по мнению протоиерея, такую идею вряд ли одобрят в Госдуме. Это большая нагрузка на бюджет. Хотя сама инициатива имеет право на жизнь.

Лин уверен, что как для многодетных мам, так и для ожидающим первенца женщин сам процесс беременности и родов — это больше испытание.

«В общем, я за то, чтобы законодатели этот закон приняли. Это было бы замечательно. Наши несчастные женщины итак имеют сразу несколько функций: и хозяйка, и мать, и работающая», — добавил настоятель храма.

Идея о предоставлении декретного отпуска в первом триместре может стать стимулом для повышения рождаемости, заключил Лин.