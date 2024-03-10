Общество 10 марта 2024, 23:41 Рамадан-2024. Что нужно знать о священном празднике мусульман Священный Рамадан в 2024 году начался с заходом солнца 10 марта Frank Rumpenhorst/dpa / Global Look Press

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Священный месяц Рамадан — период очищения души и тела — начался в 2024 году с заходом солнца 10 марта. Для мусульман это обязательный период поста, один из пяти столпов ислама. Верующие считают, что именно в Рамадан была ниспослана священная книга — Коран. Первые стихи открылись пророку Мухаммеду, когда он находился в духовном уединении в пещере недалеко от Мекки.

Каждый год Рамадан начинается в разное время, потому что он тесно связан с лунным календарем мусульман. Период очищения длится ровно 30 дней. В 2024 году пост начнется утром 11 марта и закончится 9 апреля. Пост во время Рамадана считается самым строгим среди всех религий. В завершение Рамадана мусульмане отметят праздник разговения Ураза-байрам.

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Что можно и чего нельзя делать в Рамадан

Каждый день месяца разделен на два периода. От рассвета до заката — период воздержания, в эти часы нельзя есть, пить, развлекаться и заниматься сексом. Мусульмане верят, что таким образом они демонстрируют силу своей веры. Из этого правила есть исключения: беременные, кормящие женщины, больные и пожилые люди, а также дети. Преднамеренное нарушение поста считается грехом.

В часы после заката и до рассвета можно есть пищу и иметь интимные отношения. Приемы пищи во время Рамадана называются сухур — до восхода солнца, и ифтар — после захода солнца.

Frank Rumpenhorst/dpa / Global Look Press

Молитвы в Рамадан

В священный месяц помимо традиционных пяти молитв мусульмане еженощно совершают дополнительную молитву-намаз. Это нужно сделать не менее четырех раз.

В Рамадан верующие раздают пожертвования и милостыню, за это их вознаграждает Аллах. За каждое совершенное благое дело в месяц Рамадан Аллах одарит благодетеля.

В домах проводят генеральные уборки, к концу Рамадана готовят красивую одежду и праздничные блюда. Совершенные в Рамадан ошибки можно компенсировать раздачей милостыни.

Праздник разговения Ураза-байрам 9 апреля 2024 года — конец Рамадана

По окончании Рамадана мусульмане празднуют один из двух главных праздников — Ураза-байрам. В 2024 году он начнется с заходом солнца 9 апреля. В это время верующие надевают свои лучшие наряды, собираются за столом всей семьей, просят прощения и дарят подарки.