22 ноября 2023, 17:49
(обновлено: 22 ноября 2023, 19:22)
Район Коптево в Москве сменил желто-синий герб
Депутаты района Коптево в Москве приняли решение поменять желто-синий герб
В Москве депутаты Коптева приняли решение поменять герб района. На новой символике убрали желтый цвет, а солнце заменило копье с белыми крестами. Аиста оставили на месте, но немного обновили его вид. Зачем это понадобилось, разбирался «360».
История района и его герба
Раньше Коптево принадлежало князьям Шуйским и было их родовым поместьем. К 1785 году территорию выкупил грузинский царевич Георгий Багратиони. Приобретенные земли получили название Георгиевское (Егорьевское) в честь нового владельца. А в 1917 году район вошел в состав Москвы как дачная местность.
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Есть две версии происхождения топонима Коптево. Первая связана с древним родом Коптевых, а вторая — с жившим в конце XV века боярином Константином Бутурлиным по прозвищу Копоть.
Гербовую эмблему района утвердили еще в 2000 году. Аист в золотом поле отражал социальную работу по сохранению и поддержанию семейных и родственных уз. Солнце в голубом поле — знак красоты и ухоженности района, а также духовного возрождения. Кстати, храм Георгия Победоносца в Коптево построили на средства жителей.
Почему решили поменять герб
В октябре в сообществе района в социальной сети «ВКонтакте» написали, что коптевский герб противоречит правилам геральдики. Геральдист Анна Гарсия объяснила, что нельзя делить щит на две части — так делают только если район создали при объединении двух других, чего в его истории не было.
Вчера, 21 ноября, в Telegram-канале района опубликовали новый утвержденный вариант герба.
«У района Коптево наконец-то был утвержден муниципальный герб, соответствующий нормам геральдики и внесенный в Государственный геральдический регистр. Устранены недостатки старого герба, а именно разделение на два независимых поля, которые теперь объединены копьем», — подчеркнул Алексей Лунин.
Далеко не все жители района восприняли инициативу позитивно. Некоторые высказались достаточно скептически.
«Аист был красивше… И фон ему желтый как-то светлее и радостнее, чем так, все затемнили», — подчеркнула жительница.
Ее поддержали и другие, сказав, что прежнее солнце было милее, а кресты совсем не подходят к общей тематике.
«Зачем нам эти кладбищенские кресты после боя с копьями», — возмутился один из жителей в комментариях в местном сообществе в соцсети.
Некоторые в новой цветовой палитре увидели намеки на флаги других стран: одни — на швейцарский, другие — на грузинский. Однако часть жителей отнеслась к обновлению с большим энтузиазмом.
«Нормальный новый герб. Только я бы поменял местами цвета (красные кресты на белом фоне). Это символизировало бы, что у нас много больниц, роддомов, символ демографии», — написал один из москвичей.
Что означает новый герб
Нынеший герб описывает исторические, культурные и географические особенности муниципального района. В официальном документе подробно расшифровали смысл каждой части обновления.
Летящий аист показывает благополучие, семейное счастье, чуткость и долголетие. Эта птица в гербе олицетворяет особенности района — тишину, уют, комфорт.
У славян аист издревле считался аллегорией здоровья и бодрости. Предки даже проводили обряды, которые, по поверьям, помогали им освободиться от болей в спине и ногах.
В современном понимании коптевский аист — аллегория на расположенный в округе Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.
Часть поля, где нарисованы кресты, отсылает к узорам на одеждах священников и вновь напоминает о храме святого великомученика и Победоносца Георгия.
Копье — предмет Победоносца Георгия — не только указывает на наименование храма, но и призывает подумать об истории района: раньше бывшее село на территории современного района называлось Егорьевское или Георгиевское.
Неспроста подобраны и основные цвета:
— Золото — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.
— Серебро — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
— Синий — символ чести, благородства, духовности.
— Красный — символ храбрости, отваги и мужества.
— Черный — символ мудрости и познания, скромности.
Москва 2023
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