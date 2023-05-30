Общество 30 мая 2023, 11:34 Работники Московского НПЗ рассказали о технологиях очистки воды и качестве воздуха в столице Фотограф Дарья Зуева

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Сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода приняли участие в праздновании Дня химика в столичном Музее городского хозяйства. Представители предприятия рассказали не только о своей работе, но и о технологиях очистки воды, а также о качестве городского воздуха.

Музей городского хозяйства Москвы поможет найти ответы на разные вопросы, например, узнать, для чего в дождь моют дороги или кто следит за состоянием воздуха в столице.

«Московский нефтеперерабатывающий завод играет колоссальную роль в жизни города. Это особенно ценно для нас, потому что наш музей рассказывает о технологиях и инновациях, которые внедряются в городское хозяйство. Это позволяет жителям и гостям столицы чувствовать себя безопасно и комфортно и видеть нашу Москву яркой, красивой, нарядной», — отметила директор Музея комплекса городского хозяйства Москвы Мария Рахчеева.

Фотограф Дарья Зуева

Посетители музея могут увидеть 140 экспонатов, большинство из которых — интерактивные. Они позволяют посмотреть на Москву глазами тех, чья ежедневная работа — делать город лучше. В День химика о свой работе рассказали и сотрудники Московского нефтеперерабатывающего завода.

Фотограф Дарья Зуева

«Московский НПЗ как часть городской инфраструктуры непрерывно снабжает город топливом. Вместе с этим на предприятии создана и функционирует образовательная платформа. Мы регулярно проводим открытые уроки и практикумы по химии, экологии и энергоэффективности. Рады поделиться опытом и знаниями о современных технологиях и заботе об окружающей среде на площадке Музея комплекса городского хозяйства Москвы», – подчеркнул пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Фотограф Дарья Зуева

Химики и экологи МНПЗ поделились его историей и рассказали об уникальной очистной системе «Биосфера», работающей на заводе. Ее эффективность составляет 99,9%. Эта система не просто позволяет использовать воду несколько раз, а обеспечивает практически замкнутый цикл водопотребления.

Фотограф Дарья Зуева

Местом для лекций сотрудников предприятия стала экспозиция «Квартира», причем ее выбрали не случайно. Пройдя по интерактивным коммуникациям обычной московской квартиры, можно узнать, откуда берутся электричество и тепло, как очищаются сточные воды.

Фотограф Дарья Зуева

Участник мероприятия Дмитрий рассказал, что интересного почерпнул во время лекции работников МНПЗ. Он узнал, что на нефтеперерабатывающих заводах используют хорошие водоочистительные станции.

«Вода теперь может использоваться по несколько раз, это гораздо уменьшает загрязнение рек, и это прекрасно, я считаю», — поделился эмоциями Дмитрий.

Фотограф Дарья Зуева

Другой участник лекции по имени Алексей сообщил, что знал о мероприятии и специально встал пораньше, чтобы попасть на него. Ему понравились темы, которые поднимали спикеры.

«Все выступления были довольно информативным, особенно мне понравился рассказчик, который говорил про воздух», — подчеркнул Алексей.

Фотограф Дарья Зуева Фотограф Дарья Зуева Фотограф Дарья Зуева Фотограф Дарья Зуева Фотограф Дарья Зуева Фотограф Дарья Зуева

Узнать еще больше о жизни МНПЗ можно в парке «Капотня». Здесь проводят открытые уроки для всех желающих.