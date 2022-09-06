Где недорого отдохнуть в России: советы от туроператоров на любой бюджет | 360°

Общество 06 сентября 2022, 22:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин призвал сделать отдых доступным для всех россиян. А куда можно отправиться уже сейчас? Туроператоры рассказали россиянам, как выбрать отдых на любой бюджет John McArthur/Unsplash. com

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что путешествия и отдых должны быть доступными для россиян с разным уровнем дохода. По словам главы государства, власти должны сделать все возможное, чтобы граждане страны могли себе позволить выбираться на традиционные здравницы и курорты. «360» пообщался с представителями туроператоров и выяснил, насколько реально организовать отдых с небольшим достатком.

Владимир Путин в ходе выступления подчеркнул, что россиянам важно обеспечить отдых у моря. Не стоит забывать и о путешествиях в столицу и другие культурно-исторические центры России, добавил президент. В качестве примера он назвал Дальний Восток и города русского Севера.

Реклама

Городские экскурсии

По мнению председателя общественной организации «Туристический актив Крыма» Ивана Коваленко, при небольшом уровне дохода можно путешествовать в пределах своего региона. В беседе с «360» специалист отметил, что в Крыму особой популярностью пользуются городские экскурсии.

Реклама

«Тренд этого сезона — городские экскурсии для местных, во всех городах полуострова турфирмы сейчас водят. В принципе, это достаточно бюджетный отдых», — рассказал специалист об опыте крымчан.

Anna-Philine/Unsplash. com

По словам Коваленко, россияне с небольшим достатком не смогут отправляться в дальние путешествия даже в пределах страны, но в пределах своих или соседних регионов они вполне могут выбираться.

Если власти поддержат внутренний туризм, россиянам станет гораздо проще, отметил эксперт. Он добавил, что в этом году трижды воспользовался программой возврата кешбэка в Крыму. По мнению Коваленко, распространение туристического кешбэка на экскурсионные туры было бы большой поддержкой со стороны государства.

«В той же Москве пенсионер может поехать по Серебряному и Золотому кольцу России, ближайшие города он может посетить за достаточно небольшую сумму», — отметил специалист.

А вот устроить бюджетный отдых для детей невозможно, рассказал «360» генеральный директор турагентства «Коллекция приключений» Григорий Левонтин.

«Нет, на 10 тысяч попутешествовать нельзя. Можно автостопом. Дешевле 30 тысяч рублей на рынке нет путевок», — подчеркнул специалист.

Снизить расходы на транспорт

Чтобы путешествия стали доступнее, нужно снизить расходы на транспорт, рассказал «360» генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, сделать дешевле автомобили или бензин невозможно, поэтому остается удешевить авиа- и железнодорожные перевозки. Эксперт напомнил, что при перелетах на Дальний Восток действуют «плоские тарифы» — со скидкой. Этим часто пользуются работодатели, заставляя своих сотрудников покупать «дешевые туристические» билеты для полетов в командировки.

«Обязательно приложить путевку при покупке билета. Пусть это будет путевка в санаторий, в дом отдыха, в недорогую гостиницу, и вот в этом случае должен быть совершенно другой тариф. Он должен быть низким. А с бизнесменов, с командировочных — пожалуйста, надо повышать цены», — предложил идею Мкртчян.

Lukas Souza/Unsplash. com

По словам Алексана Мкртчяна, многие работодатели выдают своих работников за туристов, пытаясь получить кешбэк за размещение в отелях на пару ночей.

Специалист предложил увеличить минимальный срок путешествия, за который можно вернуть часть денег. По его мнению, к билетам также следует прикладывать путевки в лечебные учреждения и билеты на экскурсии.

«Так мы можем, подняв цены для одних, опустить цены для других», — отметил Мкртчян.

Собеседник предложил также не давать скидки тем, кто летит «к тете на блины». По мнению Мкртчяна, дешевые путевки нужно предоставлять только настоящим туристам. Для реализации слов президента необходимы решительные меры, резюмировал специалист.

Президент Владимир Путин назвал выход России из Всемирной туристской организации при ООН обоснованным шагом. Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики.

0 0 0 0 0 0