Общество 16 июня 2023, 23:23 Бизнес, безопасный для людей, решили не проверять. Как это сработает? Экономист и политолог Змиев: не нужно проверять бизнес там, где нет опасности РИА «Новости»

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Путин предложил перестать проверять бизнес, не связанный с опасными сферами. Также глава государства выдвинул идею Генпрокуратуре закрепить нормы о праве проводить проверки бизнеса только профильными ведомствами. Экономист и политолог Евгений Змиев рассказал в беседе с «360», действительно проверки всегда нужны и какая должна быть профилактика.

Далее — прямая речь.

Президент России отметил, что если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде, то его вообще не должны проверять: ни в плановом, ни во внеплановом режиме. Достаточно профилактических мероприятий, чтобы поддерживать порядок. Он также призвал подробнее проработать юридические нормы относительно проверок бизнеса.

Какой бизнес не попадает под эту категорию?

В список, который не причиняет вреда, попадают не производящие продукты питания и лекарственные препараты сегменты, а также бизнес, производящий удобрения. Остальные могут попасть.

Нужны ли проверки всегда?

Если бизнес не несет рисков для природы, то зажимать его проверками нет необходимости — это абсолютно правильный подход. Мы должны исходить из потенциальной проблематики: чем больше ее вероятность, тем жестче и чаще контроль, и — наоборот. Нет смысла кошмарить бизнес там, где нет опасности. Даже если проверка ничего не нашла — это лишнее время, трудозатраты и коррупционные риски. У проверяющих есть установка, что они не могут уйти без нарушений. Порой им приходится изобретать нарушение, чтобы выписать штраф. Бывают случаи, когда выходит наружу что-то очень серьезное, поэтому бизнес хочет это скрыть, чтобы это не вышло на публику, поэтому идет на нечестные меры.

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К чему может привести проверки только профильными ведомствами?

Вопрос сохранения полномочий на профильные министерства — скользкое предложение, потому что оно многогранно. Фактически это может привести к коррупции, если предприниматели будут понимать, что никакая другая контрольная организация не может прийти и перепроверить. Сохранение баланса возможности проверок со стороны разных организаций позволяет находить правду и останавливать нарушителей закона. В противном случае злоумышленник может проплачивать успешную проверку и спать спокойно — никто больше не придет. Вероятно, это предложение президента потребует дальнейших корректировок и доработок.

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Какая должна быть профилактика?

Профилактика — инструктаж бизнеса, ежегодное уведомление о рисках руководителей бизнеса и оформление документа с подписью о том, что они проинформированы и осознают текущую ответственность и принимают надлежащие меры. Это подобно технике безопасности «не суй руку в розетку», но внутри бизнеса. Этого должно быть достаточно, чтобы профилактические меры работали по максимуму.