Эксклюзив 20 января 2023, 23:54 Дудь — пуля в информационной войне. И Кучера под нее подставился «Голос Мордора»: Юрий Дудь является только винтиком в огромной пропагандисткой машине YouTube

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Интервью, которое российский актер и шоумен Оскар Кучера дал блогеру Юрию Дудю*, в какой-то мере по-настоящему взорвало интернет. И дело именно в герое программы — своим мировоззрением он близок подавляющей части россиян, но отличается от стандартных приглашенных гостей Дудя*. О том, в чем особенность интервью Кучеры у Дудя*, специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Интервью, которое «взорвало» Сеть

У Юрия Дудя* недавно вышло очень необычное интервью. И можно сказать, что в какой-то мере оно по-настоящему взорвало интернет.

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Все дело — в интервьюируемой персоне. Все уже привыкли, что у Дудя* в этом плане все как на подбор — люди со светлыми лицами, ненавидящие Путина, да и Россию тоже, записные пацифисты и гуманисты, которые 24 февраля заметили военный конфликт, идущий уже восемь лет. Но в этот раз все было иначе. Напротив Дудя* сидел телеведущий и актер Оскар Кучера, а его мировоззрение оказалось близким мировоззрению подавляющей части населения России.

И ведь это явно не придумка Дудя*, а некая технология. Умные дяди Юре* подсказали, Юра* сам бы вряд ли догадался. Чтобы в ряду светлоликих «эльфов» внезапно оказался некий «орк», на которого потом можно было бы невозбранно вылить ушаты грязи. Что, собственно, и было сделано на просторах Всемирной паутины.

Да так лихо, что даже «Радио Свобода»** посвятило этому интервью отдельную статью. Что, мол, там народ говорит в интернете по поводу Кучеры у Дудя*. И понятно, что в статье собраны наиболее мерзкие и отвратительные реакции «либеральной» части общества.

Надо признать: Дудь* — в определенной степени мастер. Можно даже сказать, некий медиакиллер, безжалостно расстреливающий свою жертву. В общем-то, дело нехитрое. Надо просто уметь задавать правильные вопросы в нужной последовательности, и тогда твоя жертва сама начнет путаться и порой будет иметь достаточно бледный вид.

Информационная гигиена

Вряд ли Кучера ожидал чего-то подобного. Скорее всего, он просто слышал, кто такой Юра Дудь* и что интервью с ним — это очень круто, и пришел в студию безо всяких задних мыслей. И получилось так, что обычные, в общем-то, ответы, из которых следует, что Оскар Кучера хорошо относится к России и не очень благосклонен к Западу, Дудь* выставил как некий позор, а его паства все это с удовольствием подхватила. Подхватила и несколько дней подряд обливала Оскара Кучеру отборнейшими помоями. Эти ребята умеют это делать превосходно. Читая отборные ругательства, даже и не подумаешь, что лица-то у ребят «светлые».

На самом деле, Оскар Кучера сам наступил в эту лежащую на дороге, дурно пахнущую субстанцию. Есть такое понятие — информационная гигиена, и Кучера стал жертвой ее игнорирования. Надо ведь знать, куда ты идешь, с кем будешь разговаривать и под каким соусом все это подадут. Эти ребята очень опытные, если не сказать — прожженные, да и сам Дудь* — только винтик в огромной пропагандисткой машине. Пуля в информационной войне.

И неважно, из чего эта пуля сделана. Бьет она достаточно неплохо. Но только в тех, кто подставляется сам. И вот это единственная претензия к Оскару Кучере.

* Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ.

**«Радио Свобода» —

СМИ, выполняющее функции иноагента.