Эксклюзив 07 августа 2023, 11:18 Психологически добивают людей. Украина пустила новый виток репрессий против православия Политолог Гуреев: на Украине начал развиваться новый виток репрессий против православия

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На Украине идут массовые гонения против православной церкви, причем под категории «неугодных» попадает не только РПЦ и УПЦ, но и любые православные течения, до которых только может дотянуться украинское руководство. Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» рассказал, что в украинском государстве уже развивается новый виток репрессий.

Моральное уничтожение людей

Гуреев отметил, что Украиной была выбрана новая тактика работы «сверху вниз»: пройтись по верхушке православной церкви, спускаясь все ниже и ниже, чтобы дойти до рядовых священников.

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«Поэтому под первую такую серьезную репрессию попадает епископ Украинской православной церкви, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Против него используют такие жесткие с точки зрения христианства и верующих людей репрессии, которые только можно придумать», — рассказал эксперт.

По его словам, возбуждаются уголовные дела, причем очень странно. Так, началось расследование интервью главы Киево-Печерской лавры, в котором он рассуждал, что украинское государство потеряло экономику, сельское хозяйство, что с 2014 года на Украине шла гражданская война.

«Эти высказывания были предъявлены митрополиту и выкручены так, что дело превратилось в уголовную статью. Сразу стоит отметить, что самое страшное, что можно сделать с любым верующим человеком, который живет по божьим заповедям, — отправить его в суд, обвинить в каких-то грехах, преступлениях», — отметил политолог.

Хуже всего не наказание, которое может последовать в дальнейшем, а сам суд. Это сильное психологическое давление, подчеркнул он.

«Ставится единственная цель, извините за грубость, человека просто добить, довести до инфаркта, до смерти. Таким довольно сложным путем украинское государство пытается показать и доказать всем священнослужителям, что их ждет та же самая судьба», — рассказал Гуреев.

Будет еще хуже

Глобально Украина сегодня пытается максимально уйти от православия, от культурных элементов, которые были напрямую связаны с российским государством. Православие как центр культурно-цивилизационного элемента должно отойти, с точки зрения украинского руководства, в прошлое.

«Сегодня идет активная поддержка других религиозных течений, в том числе ислама. Но особый упор делается на раскольнические движения, на католичество. А православие дальше будет давиться», — добавил спикер.

По мнению политолога, сегодняшние репрессии еще не являются тем рубежом, до которого дошла Украина. Гуреев сказал, что может стать еще хуже, причем с подачи не высшего руководства, а среднего звена.

«Когда люди могут просто пропадать из культурной и общественной жизни украинского государства», — заключил он.

Ранее киевский режим разрешил ЮНЕСКО вывозить святыни и артефакты с территории отнятой у монахов Киево-Печерской лавры на Запад. Некоторые ценности уже выставили на аукционах.