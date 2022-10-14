В Сети появились сообщения об «облавах» на резервистов | 360°

Общество 14 октября 2022, 21:54 (обновлено: 14 октября 2022, 23:18) Поделиться Telegram

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Viber Резервисты пожаловались на «облавы». Но военкомы могут вручить повестку где годно Член СПЧ Кирилл Кабанов: вручение повестки при «облаве» стоит снимать на видео РИА «Новости»

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Военный комиссариат Москвы опроверг вручение повесток о призыве у станций метро. Тем временем в МВД по Санкт-Петербургу и вовсе напомнили, что полицейские не вручают повестки резервистам. Ранее в Сети появились фото, где, предположительно, сотрудники военкоматов вместе с полицией стоят у подъездов жилых домов или метро. По словам очевидцев, они раздавали повестки проходящим мимо. Специалисты рассказали, что делать в такой ситуации.

Опровержения «облав»

В столичном военном комиссариате заявили, что вручения повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро нет. Речь идет о разыскной деятельности, а в сферу деятельности правоохранительных органов уже могут попадать граждане, которые уклоняются от посещения военкомата после получения повестки.

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«Разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно», — сообщил РИА «Новости» военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

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В полиции Санкт-Петербурга также отреагировали на сообщения об «облавах», пишет «Фонтанка». Там подчеркнули, что этот вопрос находится вне компетенции органов внутренних дел.

«Облавы» на резервистов

В интернете появились снимки, где, предположительно, сотрудники военкоматов в компании полиции стоят возле жилых домов, а также подъездах в Санкт-Петербурга. Фото опубликовал Telegram-канале Baza.

По данным издания, выходящих из собственных квартир мужчин попросту останавливали и вручали повестки. Одну из таких «облав» записали на видео. На ролике видно женщину в полицейской форме, а также двух мужчин с штатском — с повестками в руках.

Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что такие ситуации были и в Москве. По его словам, один из таких случаев произошел у метро «Щелковская», где сотрудники полиции «хватали всех без разбора».

«Только что ко мне обратились сотрудники МГТС и его руководитель. Они сообщили, что возле метро Щелковская вышеназванный работник был задержан во время „облавы“ на уклонистов. С его слов, хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь», — написал он в своем Telegram-канале.

Кабанов подчеркнул, что попросит председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки. Сенатор Андрей Клишас уже потребовал проверить упомянутые случаи.

Что делать при «облаве»

Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал «360», посоветовал снимать подобные вручения повесток на видео, это можно сделать и с помощью телефона. Если же мужчину при этом задержали, его близким стоит написать о произошедшем на сайты генеральной прокуратуры и уполномеченного по правам человека.

«Это самое первое, что нужно сделать. После всего этого надо писать уже и военкому, и всем прочим. <…> Многие военкомы даже инвалидам сейчас говорят: „Ну какая тебе разница, давай я тебя сегодня призову, завтра тебя отпустят, потому что ты инвалид“. <…> Эта статистика: призвали, отозвали — очень важный момент. Поэтому сейчас у нас уже есть некое понимание самой проблемы», — пояснил Кабанов.

РИА «Новости»

По его словам, именно поэтому не проводят медицинские комиссии, хотя делать это нужно. И если человека с проблемами по здоровью просят подписать некие бумаги, он должен прямо на них написать: «У меня противопоказания по здоровью. Мне отказывают в медицинской комиссии».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов напомнил, что сотрудники военкомата имеют право вручить повестку в принципе в любом месте. При этом необходимо проверить, чтобы документ был с подписями уполномоченных лиц и с необходимыми печатями.

«Если есть сомнения или основания полагать, что документ не настоящий, конечно, можно позвонить в военкомат и уточнить информацию. Также, если вручается повестка, я бы рекомендовал заранее <…> обратиться к помощи адвоката именно. В случае, если повестка будет вручена, нужно немедленно сообщить своему защитнику. Тогда, конечно, будет уверенность, что права нарушены не будут», — пояснил Калинов.

Военный комиссариат напомнил, что повестки установленного образца вручают сотрудники военкоматов или же уполномоченные ими лица. Делают это либо лично, либо через работодателя. При этом документы должны содержать персональные данные гражданина, а также подпись военкома района, где тот прописан.

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